Jerzy Buzek ostrzega. Liczą się tylko najwięksi. "Takie nawarstwienie konfliktów prowadziło zwykle do wojny"

- Panie premierze, porozmawiajmy o sprawach najprostszych: jaka będzie Unia Europejska za 10 lat? Bo dziś sprawy mają się tak: Brytyjczycy idą "na swoje", mieszkańcy Katalonii opowiadają się za niepodległością; odśrodkowych, dezintegrujących Unię tendencji już nie sposób traktować jak egzotycznego marginesu. Do tego Stany Zjednoczone na nowo porządkują świat. Rosja chłodno realizuje swe mocarstwowe plany. Tak naprawdę i do końca nie wiadomo, do czego dążą wielkie i cierpliwe Chiny. No i Turcja, nieco chyba zapomniana Grecja, Bałkany, Bliski Wschód... Do czego to wszystko zmierza?

- Hmmm... Historycznie, takie nawarstwienie konfliktów prowadziło zwykle do wojny...



To pańskie sformułowanie "porozmawiajmy o sprawach najprostszych", jest może trochę ryzykowne. Bo do tego trzeba by dodać jeszcze parę innych punktów: Afrykę, Amerykę Południową, Koreę Północną, Iran... Dopiero to wszystko tworzy obraz naszego świata. To obraz najbardziej złożony i skomplikowany od lat!



Atak militarny czy elektroniczny może dziś dosięgnąć każdego. Mam nadzieję, że wszyscy zrobią wszystko, by do niego nie doprowadzić, ale na pewno nastanie nowy porządek międzynarodowy.



Trzeba jakoś zaakceptować, wszędzie na świecie, ów nowy ład, do którego jak widać przyzwyczajamy się z trudem. Pierwszy z brzegu przykład: wciąż mówimy jedynie o "stałym wzroście". Nic prócz niego nas nie obchodzi. A zasoby świata są przecież ograniczone. A zatem i my powinniśmy zacząć się ograniczać. Będziemy musieli przystosować się do życia w zbiorowości siedmiu, dziewięciu, a kiedyś i dziesięciu miliardów ludzi.



W tym nowym porządku będą się liczyli tylko najwięksi. I to oni będą go układać. Dlatego Unia Europejska jest dla krajów naszego kontynentu absolutnie fundamentalnym rozwiązaniem. Najlepszym z możliwych.



- Minister Jacek Czaputowicz niedawno dowodził, niewątpliwie słusznie zresztą, że Polska będzie w takim stopniu silna, w jakim będzie silna w Europie, a w Europie będzie silna tak, jak będzie w stanie reprezentować interesy całego naszego regionu. Jakie więc miejsce zajmuje dziś Polska w Unii Europejskiej?



- To reprezentowanie naszej części Europy nie bardzo nam wychodzi. Niedawno podjęto w Radzie decyzje dotyczące unijnej dyrektywy usługowej; Słowacja i Czechy zagłosowały przeciwko Polsce... A nam chyba najbardziej ze wszystkich krajów środkowoeuropejskich zależało na innym rozwiązaniu niż to, które przyjęto. Nie przesadzajmy zatem z tym "reprezentowaniem" czy jednością tej grupy. Choć oczywiście dobre relacje w regionie są bardzo pożądane.