Białoruś. W 2017 r. wzrost obrotów handlowych z UE o 30 proc.

Wymiana handlowa między Białorusią i krajami Unii Europejskiej wzrosła w 2017 r. o 30 proc., do 14,5 mld dolarów - pisze w poniedziałek portal Biełorusskije Nowosti, analizując dane Państwowego Urzędu Statystycznego Białorusi (Biełstat).

Białoruski eksport do UE zwiększył się w 2017 roku o 39,2 proc. i jego wartość wyniosła 7,8 mld dolarów. Import wzrósł o 20,7 proc. do 6,6 mld dolarów.

W latach 2014-16 wymiana handlowa między Białorusią i UE malała. W 2016 r. spadek wyniósł 22,3 proc., w 2015 r. - 28,5 proc.



W 2017 wzrosła wymiana Białorusi z Rosją, głównym partnerem handlowym Mińska. Eksport zwiększył się o 17,2 proc. do 12,8 mld dolarów, a import o 28 proc. do 19,6 mld dolarów.



W ubiegłym roku eksport do UE stanowił 26,9 proc. całego białoruskiego eksportu, przy czym 46,5 proc. przypadło na państwa Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (w tym 43,9 proc. na Rosję).



Import z Rosji stanowił 57,2 proc. całego importu Białorusi, a z krajów UE 19,5 proc.



Największymi partnerami handlowymi Białorusi w 2017 r. były następujące kraje: Rosja (51,1 proc. całej wymiany handlowej), Ukraina (7,2 proc.), Chiny (4,9 proc.), Niemcy (4,5 proc.), Wielka Brytania (4,2 proc.) i Polska (3,8 proc.).



Według Biełstatu wartość białoruskiego eksportu do Polski wyniosła w 2017 roku 1,8 mld dolarów (wzrost o 33,1 proc. w stosunku do 2016 r.), a import - 1,33 mld dolarów (wzrost o 12,9 proc.).