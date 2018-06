Bio-Gen wchodzi do Arabii Saudyjskiej i Maroka

Polska firma zajmująca się badaniami i wdrażaniem biotechnologii z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa wchodzi na rynki Arabii Saudyjskiej i Maroka. - Podpisaliśmy umowy dotyczące sprzedaży swoich produktów i wspólnych badań na terenie tych państw - poinformowała spółka.

Polska firma jest autorem i producentem preparatów opartych na pożytecznych bakteriach i grzybach, używanych w uprawie roślin i hodowli, które w naturalny sposób mogą wpływać na dobrostan roślin i zwierząt, poprzez wzmacnianie naturalnych mechanizmów obrony przed szkodnikami i chorobotwórczymi patogenami.Według Abdullacha Almulhima a ASH, skorzystanie z doświadczeń polskich naukowców może pomóc arabskim rolnikom w produkcji zdrowej żywności dzięki zastępowaniu niektórych produktów chemicznych naturalnymi preparatami.Zobacz też: Polscy specjaliści zbudują fabrykę w Maroku? - Rynek arabski potrzebuje takich produktów. Także odbiorcy naszych owoców i warzyw zwracają uwagę na jakość i sposób ich uprawy. Wykorzystując preparaty bazujące na biotechnologii mamy szansę na uzyskanie statusu lidera w produkcji ekożywności -uważa Almulhim.Według prezesa Bio-Gen, Artura Kleiny, wbrew panującym w Polsce stereotypom, takie państwa jak Maroko czy Arabia Saudyjska bardzo poważnie podchodzą do produkcji własnej żywności i to spełniającej wysokie wymagania jakościowe.Jako przykład podaje Katar, którego placówki naukowe i gospodarstwa doświadczalne podjęły współpracę z jego firmą w dziedzinie opracowania naturalnych metod uzyskiwania kiszonki z liści palmowych w celu zwiększenia samowystarczalności miejscowego rolnictwa od importu pasz.Kleina zwrócił uwagę, że partnerzy z państw Bliskiego Wschodu są bardzo wymagający, gdyż o kontrakty z nimi zabiegają firmy z całego świata.Jego zdaniem w nawiązaniu kontaktów z ASH pomógł fakt, że jest on częścią holdingu, który obecnie zajmuje pierwsze miejsce w imporcie polskich produktów do Arabii Saudyjskiej - zarówno w branży agro, jak i spożywczej i transportowej.- Coraz częściej rolnicy, sadownicy i hodowcy zwierząt szukają alternatywy dla preparatów chemicznych. Staramy się dostarczać takie produkty, które w uprawie roślin czy hodowli zwierząt mogą dać efekty podobne do chemii, ale bez jej negatywnych skutków ubocznych - powiedział Kleina.- Fakt, że mamy klientów w bogatych państwach Unii Europejskiej, Chinach, Brazylii, a do tego grona przyłączają się kolejne rynki świadczy o tym, że jako Polacy potrafiliśmy stworzyć dobry produkt spełniający oczekiwania klientów niezależnie od szerokości geograficznej, na której mieszkają - dodał.Mająca siedzibę w Namysłowie firma Bio-Gen działa od trzydziestu lat. Jej działalność biznesowa opiera się na badaniach nad praktycznym wykorzystaniem naturalnych mechanizmów obrony roślin i zwierząt przez wykorzystanie odpowiednio dobranych i wyhodowanych w warunkach laboratoryjnych mikroorganizmów.Dodatkowo zakład przygotowuje preparaty do utrzymania czystości wody w stawach i obiektach hodowlanych oraz prowadzi hodowlę pijawek lekarskich. Według jej deklaracji, obecnie jest liderem na rynku agrobiotechnologicznym w Polsce.