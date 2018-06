Biznes coraz bardziej przerażony widmem Brexitu

Połowa największych firm z Unii Europejskiej, prowadzących biznes w Wielkiej Brytanii, planuje ograniczyć inwestycje w tym kraju po brexicie.

Tak wynika z przeprowadzonej w dwa lata po referendum w Wielkiej Brytanii sondy, której wyniki przytacza agencja Reuters. Na pytania kancelarii Baker McKenzie odpowiedzieli szefowie 800 spółek ze sprzedażą na poziomie co najmniej 250 mln funtów.

Trzy czwarte z nich liczy na określone ustępstwa Brukseli wobec Wielkiej Brytanii, które zapewnią lepsze relacje handlowe z nią po tym, jak w 2019 roku opuści ona UE.Pytani, czy Wielka Brytania powinna być ukarana za opuszczenie UE, czy należy z nią utrzymać handel na preferencyjnych warunkach, 96 procent z nich powiedziało, że „handel jest ważniejszy niż pouczanie Londynu”.Dwie trzecie respondentów opowiada się za oparciem współpracy UE z Wielką Brytanią na umowie o wolnym handlu, podczas gdy 25 procent – wskazało na unię celną.- Bardzo jasne jest, zwłaszcza dla niemieckich firm, że brexit jest zły dla biznesu - komentuje wyniki badania Anahita Thoms, partner handlowy w Baker McKenzie z Duesseldorfu.Również Federacja Przemysłowców Niemieckich BDI ostrzegła w zeszłym tygodniu, że Wielka Brytania zmierza w kierunku niekontrolowanego brexitu, który może mieć katastrofalne skutki.Potwierdzają to ostatnie deklaracje, jakie padają ze strony biznesu. W rozmowie z "Financial Times" menedżer BMW ds. ceł Stephan Freismuth ostrzegł, że jeśli brexit doprowadzi do poważnego zakłócenia łańcucha dostaw, będziemy zmuszeni do zamknięcia naszych fabryk w Wielkiej Brytanii.Niemiecki koncern motoryzacyjny produkuje w Wielkiej Brytanii m.in. samochody marki Mini i Rolls-Royce. Czytaj więcej: BMW może zamknąć brytyjskie fabryki po Brexicie



Przedstawiciele Airbusa z kolei oświadczyli, że wyjście Wielkiej Brytanii bez określenia jasnych zasad współpracy zmusi tego producenta samolotów do zrewidowania jego długoterminowej obecności na Wyspach, co grozi redukcją tysięcy miejsc pracy.Cytowana przez agencję Reuters rzecznik prasowa premier Theresy May jednak uspokaja. Brytyjski rząd jest przekonany, że przyjęcie dobrych zasad handlu z UE jest możliwe bez zatargów.Przypomnijmy, że już w marcu BDI informowała o spadku o 90 procent bezpośrednich inwestycji w Wielkiej Brytanii. W 2017 roku kraj ten spadł o dwie pozycje w dół i zajmuje teraz piąte miejsce wśród kluczowych partnerów handlowych Niemiec.