Chińskie dębowo-winne "pożądanie" Francji. Zagryzane serami

Moglibyśmy wiele nauczyć się od Francuzów w zakresie robienia biznesu w Państwie Środka. Chińscy konsumenci masowo kupują drewniane meble i podłogowe panele wyprodukowane z francuskiego dębu. A następnie biznes swój popijają winem i zagryzają serami.





To oczywiście dobra wiadomość dla producentów mebli we Francji, którzy czerpią spore zyski z rekordowego popytu na ich produkty i wyższych cen na swój towar. Szkoda oczywiście dla "meblarzy" z innych krajów, w tym z Polski, którzy nie mają pomysłu, a przede wszystkim środków na to, jak za Wielkim Murem zaistnieć.

Ale nie wszystko jest tak kolorowe, jak może się pozornie wydawać. Otóż sprytni Chińczycy wpadli w pewnym momencie na pomysł, by zamiast drogich mebli sprowadzanych z Francji kupować dębowe kłody bezpośrednio od producenta i przerabiać je na meble czy panele u siebie w kraju, co znacząco zwiększa ich zyski.Zobacz też: Chiny będą rozmawiać z Francją o zakupie airbusów Bo zamiast płacić grube pieniądze za towar wyprodukowany we Francji, Chińczyk zrobi to samo u siebie i sprzeda jako wytworny mebel francuski, a cały zysk z tego biznesu zatrzyma dla siebie. Nikt się nie pozna.Tymczasem we Francji ponad 25 tys. pracowników powiązanych jest z przemysłem drzewnym, a kraj ten jest trzecim co do wielkości producentem drewna na świecie. To oni na tym tracą. Lub inaczej, zarabiają dużo mniej niż by mogli.Sama wymiana handlowa pomiędzy Chinami i Francją cały czas bardzo szybko rośnie, a bardzo duże pieniądze "wyciągają" z Chin producenci francuskiego wina czy serów. To tradycyjne francuskie produkty eksportowe.Zobacz też: Chiny przepraszają się z Facebookiem i Twitterem. Wszystko dla turystów Ale Chińczycy także nie próżnują, a mając coraz pełniejsze portfele, sami robią swoją francuską ekspansję. Wystarczy powiedzieć, że już ponad 200 francuskich winiarni jest własnością chińskich nabywców, a wiele innych gotowych jest do "oddania się" Azjatom za - dobre oczywiście - pieniądze. Bo Chińczyk jak już chce coś kupić, to dobrze za to zapłaci (wiedzą o tym doskonale np. właściciele potwornie drogich paryskich butików), myśląc perspektywicznie i długofalowo. Bo przecież może to wino z Francji sprzedawać swoim rodakom i na tym zarabiać. I zapewne już myśli, jak zrobić to samo z serami.Najnowsze dane jasno pokazują, że najpopularniejsze importowane wina w Chinach pochodzą właśnie z Francji. A zarabia na tym i Francuz, i Chińczyk. Jak zatem widać, chińska teoria robienia biznesu "win-win" w tym aspekcie doskonale się sprawdza.