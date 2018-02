Chińskie inwestycje zalewają świat

W styczniu bieżącego roku niefinansowe bezpośrednie inwestycje Chin za granicą wyniosły 10 miliardów 800 milionów dolarów, co oznacza wzrost o blisko 40 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Kapitał płynie wciąż głównie do krajów azjatyckich, ale obserwowany jest też stały wzrost chińskiego zaangażowania w tzw. świecie zachodnim, także w Polsce.

Jak wynika z danych opublikowanych 13 lutego przez Ministerstwo Handlu Chin wynika, że jest to istotny wzrost w kolejnym, trzecim miesiącu, co przekłada się na coraz wyraźniejszą chińską obecność na światowych rynkach. Co więcej, chińskie władze zapowiadają, że będzie to trend stały, ponieważ Państwo Środka dysponuje coraz większymi zasobami, które chce przeznaczyć na umocnienie swojej obecności na światowych rynkach.

Agencja Xinhua cytuje urzędnika Ministerstwa Handlu Chin, Han Yong, który powiedział, że kraje leżące na linii "Jednego Pasa i Szlaku" (One Belt One Road) są miejscami, które przyciągają najwięcej inwestycji chińskich firm. Te zwiększyły się łącznie w 46 krajach "Pasa i Szlaku".



Łączna suma omawianych inwestycji wyniosła 1,23 mld dolarów. Kapitał płynie wciąż głównie do krajów azjatyckich - Singapuru, Malezji, Laosu, Wietnamu, Indonezji, Pakistanu czy Sri Lanki. Ale obserwowany jest też stały wzrost chińskiego zaangażowania w tzw. świecie zachodnim, także w Polsce.



Warto przypomnieć, że Chińczycy angażują się kapitałowo i planują swoją obecność na świecie długookresowo, co różni ich od nierzadko agresywnych i spekulacyjnych zaangażowań kapitału z USA czy zachodniej Europy. Wszystko to sprawia, że inwestor z Chin może być bardziej pożądanym partnerem dla wielu lokalnych przedsięwzięć.