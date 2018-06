Chiny apelują do USA: dokonajcie "mądrego wyboru"

USA powinny dokonać "mądrego wyboru" w sprawie narastającego konfliktu handlowego, ale jesteśmy też przygotowani na konfrontację – oświadczył w czwartek szef chińskiej dyplomacji Wang Yi podczas spotkania z sekretarzem stanu USA Mike’iem Pompeo w Pekinie.

W piątek mija termin ogłoszenia przez Biały Dom zaktualizowanej listy chińskich towarów wartych ok. 50 mld USD rocznie, które Waszyngton zamierza obłożyć karnymi cłami, by ukarać Pekin za nieuczciwe praktyki handlowe, w tym wymuszanie transferu technologii.

Zdaniem szefa chińskiej dyplomacji w kwestii sporu handlowego możliwe są dwa wybory: współpraca dla obustronnej korzyści albo konfrontacja, która obu stronom przyniesie straty.

Wcześniej w Waszyngtonie obie strony doszły do porozumienia, nazywanego przez komentatorów "zawieszeniem broni", zgodnie z którym Chiny mają zwiększyć import amerykańskich dóbr, by "znacznie zmniejszyć" swoją nadwyżkę w dwustronnym handlu.

Pompeo przybył tam w czwartek na zaproszenie Wanga, by zapoznać go z przebiegiem wtorkowego szczytu przywódców USA i Korei Płn. w Singapurze. Omawiali oni również kwestie dotyczące stosunków chińsko-amerykańskich, które są ostatnio szczególnie napięte w związku z tarciami handlowymi i prowadzoną przez Pekin militaryzacją spornego Morza Południowochińskiego.



Wang ocenił na wspólnej konferencji prasowej z Pompeo, że w kwestii sporu handlowego możliwe są dwa wybory: współpraca dla obustronnej korzyści albo konfrontacja, która obu stronom przyniesie straty. - Chiny wybierają tę pierwszą opcję (...). Mamy nadzieję, że USA również dokonają tego mądrego wyboru. Oczywiście poczyniliśmy przygotowania, by odpowiedzieć w razie drugiej możliwości - ostrzegł.



Amerykański minister finansów Wilbur Ross prowadził w tym miesiącu w Pekinie negocjacje z chińskimi urzędnikami i według źródeł agencji Reutera otrzymał od nich propozycję zwiększenia importu z USA do Chin o 70 mld USD rocznie, co jednak nie zadowoliło Trumpa.



- Mamy nadzieję, że strona amerykańska może spotkać się z Chinami w połowie drogi i rzetelnie wprowadzić w życie ten ważny konsensus oraz promować właściwe rozwiązanie tej sprawy w taki sposób, aby obie strony zyskały, a nie obie strony straciły - powiedział Wang na spotkaniu z Pompeo.



Amerykański sekretarz stanu ocenił, że rozmowy były dobre, ale deficyt USA w handlu z Chinami wciąż jest zbyt duży. - Podkreślałem, jak ważne jest dla prezydenta Trumpa, by poprawić tę sytuację, aby handel stał się bardziej zrównoważony, bardziej odwzajemniony i uczciwszy, dający amerykańskim pracownikom możliwość równego traktowania. Przeprowadziliśmy dobre i konstruktywne dyskusje - oświadczył Pompeo.



Oprócz ceł Biały Dom ogłosił również zamiar wprowadzenia restrykcji dotyczących chińskich inwestycji w USA oraz sprzedaży Chinom amerykańskiej technologii. Szczegóły dotyczące tych ograniczeń mają zostać przekazane do końca czerwca.

