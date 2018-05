Chiny dementują doniesienia o obietnicy wzrostu importu z USA o 20 mld dol.

Chiny nie zobowiązały się do zmniejszenia nadwyżki w handlu z USA o konkretną wartość – oświadczył w czwartek rzecznik chińskiego ministerstwa handlu, zaprzeczając spekulacjom, że zawarte niedawno porozumienie przewiduje wzrost importu o 200 mld dol. rocznie.

Porozumienie, nazywane przez niektórych komentatorów "rozejmem" w narastających napięciach handlowych, wstrzymało wybuch wojny celnej pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata.

Trump zarzucał Chinom stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych, które obwiniał za olbrzymi deficyt jego kraju w dwustronnej wymianie.

W ubiegłym roku deficyt ten wyniósł 375 mld USD.

Rzecznik Gao Feng powiedział też, że Chiny liczą na współpracę z Koreą Płd. i Japonią w celu jak najszybszego zawarcia korzystnej dla wszystkich stron umowy handlowej.



W ubiegłym tygodniu, w czasie kolejnej rundy negocjacji handlowych w Waszyngtonie, chińska delegacja z wicepremierem Liu He na czele podpisała ze stroną amerykańską wspólne oświadczenie, w którym zobowiązała się do zwiększenia importu towarów z USA, by "znacznie zmniejszyć" deficyt tego kraju w dwustronnej wymianie handlowej.



Bloomberg i agencja Reutera podawały wcześniej, powołując się na anonimowe źródła, że chińska delegacja proponowała w Waszyngtonie zmniejszenie deficytu USA w dwustronnej wymianie o 200 mld USD rocznie poprzez zwiększenie importu amerykańskich produktów do Chin. Gao zaprzeczył jednak na czwartkowej konferencji prasowej, jakoby zawarte tam porozumienie określało konkretną wartość, o jaką zmniejszona ma zostać chińska nadwyżka w dwustronnym handlu.



Rzecznik chińskiego resortu wyraził przy tym nadzieję, że USA jak najszybciej wprowadzą w życie środki zapowiadane w czasie negocjacji.



Zawarte w Waszyngtonie porozumienie ramowe dotyczy również zacieśnienia współpracy pomiędzy USA a Chinami w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej. Gao zapewnił, że właściwe wydziały chińskiego rządu pracują obecnie nad rewizją prawa patentowego, by spełnić "wysokie wymagania" obu stron.



W tym tygodniu chiński resort finansów ogłosił obniżkę ceł na importowane do Chin samochody z 20-25 proc. do 15 proc. oraz na części samochodowe z 8-25 proc. do 6 proc. Dysproporcja w cłach na samochody pomiędzy USA a Chinami jest jednym z zarzutów Trumpa, który nazwał ją na Twitterze "głupim handlem". Podstawowa stawka celna na auta importowane do USA wynosi 2,5 proc.

