Chiny grożą USA palcem: "zastosujemy konieczne środki"

Chiny zastosują konieczne środki, by bronić swoich interesów w trwającym sporze handlowym z USA, choć wojna handlowa między tymi krajami byłaby szkodliwa dla całego świata – ocenił w czwartek szef chińskiego MSZ Wang Yi na konferencji prasowej w Pekinie.

W tym roku administracja Donalda Trumpa nałożyła dodatkowe taryfy m.in. na pralki i elementy paneli słonecznych, których dominującym producentem są Chiny.

USA wprowadziły również cła antydumpingowe na chińską folię aluminiową.

Trwają prace nad nowymi cłami na stal i aluminium.

"Historia uczy, że wojna handlowa nigdy nie rozwiązuje problemów", a Chiny i USA powinny prowadzić "spokojny i konstruktywny dialog jako równi sobie" - powiedział Wang.



Chiny zastosują jednak "usprawiedliwioną i konieczną odpowiedź", jeśli USA będą dalej zaostrzać politykę handlową - ostrzegł.



W tym roku administracja Donalda Trumpa nałożyła dodatkowe taryfy m.in. na pralki i elementy paneli słonecznych, których dominującym producentem są Chiny, oraz cła antydumpingowe na chińską folię aluminiową. Pracuje też nad nowymi cłami na stal i aluminium, przeciw którym w środę na spotkaniu Światowej Organizacji Handlu protestowały Chiny i 18 innych krajów.



W odpowiedzi na cła na pralki i panele słoneczne Chiny wprowadziły taryfy antydumpingowe na amerykańskie sorgo, a według ekspertów następny krok może dotyczyć amerykańskiej soi. Obie strony deklarują, że nie chcą wojny handlowej, a jedynie bronią swoich interesów.



Podczas konferencji prasowej szef chińskiego MSZ odniósł się również do sprawy Półwyspu Koreańskiego. Podkreślił, że Chiny są zadowolone z postępów osiągniętych przez obie Koree w związku z napięciami na tle północnokoreańskiego programu zbrojeń atomowych i balistycznych.



- Sprawa Półwyspu Koreańskiego nareszcie ruszyła się w dobrą stronę - ocenił Wang.



W tym roku w związku z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w południowokoreańskim Pjongczangu doszło do widocznego ocieplenia w relacjach pomiędzy zwaśnionymi państwami koreańskimi, co rodzi nadzieje na rozpoczęcie dialogu na temat rozbrojenia nuklearnego.



Szef chińskiej dyplomacji podkreślił, że KRLD nie przeprowadziła ostatnio żadnych prób uzbrojenia, a USA i Korea Południowa zawiesiły na ten czas wspólne ćwiczenia wojskowe. Według Wanga jest to dowód na skuteczność proponowanej przez Chiny strategii "podwójnego zawieszenia".



- Nadszedł kluczowy moment, w którym próbie poddane zostaną intencje wszystkich stron - powiedział i zapewnił, że Chiny wspierają dążenia do rozbrojenia nuklearnego półwyspu.



Wang mówił też o lansowanej przez Pekin globalnej inicjatywie Pasa i Szlaku, która zakłada budowę lub modernizację korytarzy transportowych między Chinami a Europą, Azją i Afryką. Minister zaprzeczył podnoszonym przez ekspertów obawom, że inicjatywa ma na celu poszerzenie wpływów Pekinu, a chińskie inwestycje mogą być obciążone politycznie.



Od ubiegłorocznego XIX zjazdu rządzącej Komunistycznej Partii Chin (KPCh) Pekin prowadzi "niezależną politykę zagraniczną ważnego kraju nowej ery", która "odzwierciedla wizję, styl i wartości Chin" - wskazał szef MSZ.



Rządzący krajem prezydent Xi Jinping zerwał z izolacjonizmem prezentowanym przez wszystkich chińskich przywódców od czasu Deng Xiaopinga i zapowiedział, że Chiny staną się potężnym i wpływowym na arenie międzynarodowej mocarstwem.



W przedstawionym w poniedziałek budżecie Chin wydatki na dyplomację wzrosły do 60 mld juanów (ponad 32 mld zł), czyli o 15 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. W ciągu pięciu lat rządów Xi wydatki na politykę zagraniczną podwoiły się.



W tym czasie wzrost wydatków na politykę zagraniczną był prawie dwukrotnie szybszy niż wydatków na obronność, na którą Pekin przeznaczy w tym roku 1,1 bln juanów (prawie 600 mld zł) - wynika z przedstawionych planów.



W Pekinie trwa tegoroczna sesja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych - chińskiego parlamentu. W niedzielę posłowie uchwalą proponowaną przez partię nowelę konstytucyjną, umożliwiającą Xi sprawowanie funkcji prezydenta bezterminowo.

Chiny Przelicz walutę

yuan (CNY)

0,534 złoty (PLN) 0,127 EUR, 0,158 USD

Stany Zjednoczone Przelicz walutę

dolar (USD)

3,374 złoty (PLN) 0,805 EUR, 1 USD