Chiny obniżają podatki, choć gospodarka pędzi jak szalona

Chiny ogłosiły, że o ponad 800 miliardów juanów obniżą w najbliższym czasie podatki dla przedsiębiorców i osób fizycznych – podały państwowe media. Zmniejszenie obciążeń podatkowych wpłynie pozytywnie na gospodarkę i sytuację przedsiębiorców oraz całe środowisko biznesowe.

Chiński rząd wyjaśnia, że obniżenie stawek koncentrować się ma na branży produkcyjnej i transportowej, czyli jednych z najbardziej kluczowych segmentów gospodarki. Poza tym planowane jest wdrożenie kompleksowej polityki dla przedsiębiorstw płacących zagraniczne podatki dochodowe. Tych z roku na rok w Chinach przybywa, jako że gospodarka jest coraz bardziej otwarta na świat

Krok naprzód

11 mln miejsc pracy

Długoletnie planowanie i działania wyprzedzające jakiekolwiek dające się dostrzec stany zapalne w gospodarce to w ostatnich latach prawdziwy majstersztyk i znak firmowy Chińczyków, którzy nie doświadczyli w minionych dekadach żadnego załamania gospodarki, choć zachodni eksperci nie raz już je wieszczyli. Obecne działania mają jeszcze bardziej pobudzić ludzi do kreatywności i dać dodatkowy zastrzyk energii do pobudzenia gospodarki kraju. A ta od wielu lat pędzi jak ekspres, choć już obecna baza i jakość życia, szczególnie w dużych miastach, często przewyższa warunki życia w krajach Unii Europejskiej czy USA.Przewidywany wzrost chińskiej gospodarki w tym roku wyniesie około 6,5% - zapowiedziano w raporcie złożonym podczas pierwszej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji.W raporcie podano także inne wskaźniki: wzrost indeksu cen konsumpcyjnych - około 3%, wzrost liczby miejsc pracy w miastach i miasteczkach - powyżej 11 milionów, wskaźnik bezrobocia w miastach i miasteczkach - poniżej 5,5%, a wskaźnik bezrobocia zarejestrowanego w miastach i miasteczkach - poniżej 4,5%.