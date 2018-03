Chiny zyskały potężne narzędzie do walki z korupcją

Państwowa Komisja Nadzoru została formalnie dopisana przez parlament Chin do listy organów konstytucyjnych. Potężna superagencja znacznie rozszerzy uprawnienia organów dyscyplinarnych i powiększy zasięg kampanii korupcyjnej.

PKN została wymieniona wśród naczelnych organów państwowych, obok Rady Państwa, czyli chińskiego gabinetu, oraz Centralnej Komisji Wojskowej, której podlega armia, a także Najwyższego Sądu Ludowego i Najwyższej Prokuratury Ludowej.

Powołanie PKN to element gruntownych reform struktury państwa, które wzmacniają władzę prezydenta Xi Jinpinga i przywódczą rolę Komunistycznej Partii Chin (KPCh) we wszystkich dziedzinach.PKN będzie działała na mocy ustawy o nadzorze, która zostanie przyjęta w dalszej części trwającej w Pekinie sesji parlamentu. Według wcześniejszych zapowiedzi władz PKN będzie prowadziła trzykrotnie więcej dochodzeń przeciwko osobom podejrzanym o korupcję niż funkcjonujące dotąd organy dyscyplinarne partii i rządu.W ciągu ostatnich pięciu lat ponad milion urzędników KPCh ukarano na fali kampanii antykorupcyjnej, w ramach której władze zapowiedziały wyłapanie "tygrysów i much", czyli łapówkarzy dużego i małego kalibru. Według krytyków kampania posłużyła Xi do eliminacji przeciwników politycznych i umocnienia władzy.Decyzja o zmianie konstytucji zapadła formalnie w niedzielę po południu czasu lokalnego w głosowaniu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Przeciwko zmianom zagłosowało w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie tylko dwoje spośród obecnych 2964 posłów, a troje wstrzymało się od głosu.