Donald Trump szykuje największy w historii pakiet sankcji na Koreę Płn.

Prezydent USA Donald Trump planuje w piątkowym przemówieniu ogłosić "największy w historii" pakiet sankcji przeciw Korei Północnej, wymierzony w 56 jednosek pływających, firm transportowych i handlowych - powiedział wysoki rangą urzędnik administracji USA.

- Dziś ogłaszam, że wdrażamy największy w historii pakiet nowych sankcji przeciw reżimowi Korei Północnej - deklaruje Trump w cytowanym przez Reutera fragmencie przemówienia na doroczną konferencję organizacji konserwatywnych (CPAC).

Nowe środki wymierzone będą w statki i firmy wspomagające Koreę Północną w obchodzeniu dotychczas nałożonych sankcji.



Trump zapowie też, że Departament Skarbu wkrótce podejmie dalsze kroki, by odciąć Pjongjang od źródeł dochodów i paliwa, które reżim wykorzystuje do finansowania swojego programu nuklearnego i armii - podają agencje.



Deklaracja padnie w momencie, gdy dobiegają końca igrzyska olimpijskie w Pjongczangu, podczas których doszło do wznowienia kontaktu między obiema Koreami.



Ostatnie sankcje na Pjongjang Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła 24 grudnia 2017 roku. Wymierzone one były głównie w dostawy ropy naftowej dla reżimu, ograniczyć też miały zatrudnianie północnokoreańskich pracowników za granicą.