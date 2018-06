Europejski Kongres Gospodarczy. Przyszłość współpracy Polski i Chin

Uczestnicy debaty pt. "Przyszłość współpracy Polski i Chin", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, zgodzili się, że relacje gospodarcze pomiędzy tymi dwoma krajami są o krok od przeniesienia na wyższy poziom. Nakreślili szanse na wzrost eksportu polskich firm oraz wzrost inwestycji.

Liderzy naszych krajów wyraźnie wyznaczyli kierunki. Teraz musimy zwiększyć tempo i przełożyć to na szczegółowe działania oraz zapewnić narzędzia wsparcia dla projektów, które już są organizowane. Teraz jest czas na rozmowy, jak wspierać inwestycje - przyznał Liu Guangyuan, nowy ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce w ramach przemowy inaugurującej debatę.

- Widzimy, że temat relacji Polski i Chin budzi zainteresowanie. Cieszę się z przyjaźni, która łączy nasze kraje. Właśnie teraz, gdy mija 60 lat od nawiązania współpracy gospodarczej między nimi - powiedział Liu Guangyuan. - Choć przebywam w Polsce od niedawana (swoją misję ambasador rozpoczął w marcu - red.), czuję energię tego kraju. To dobry moment w historii, aby przenieść nasze stosunki na wyższy poziom - dodał.Jak podkreślił ambasador Chin, w latach 2015/16 nasi prezydenci spotkali się ze sobą dwa razy, a wiele firm rozpoczęło współpracę. - W ostatnich latach jest najsilniejsza w takich dziedzinach jak handel, inwestycje, finanse i łączność. Ogólnie jest warta 22 mld dol. Co warto podkreślić, chińskie inwestycje w Polsce charakteryzują się tym, że są realizowane "od początku" - dodał.Ambasador podkreślił też szanse na rozwój współpracy. Wynikają one m.in. ze zwiększenia liczby chińskich biur handlowych w Polsce, rozwoju transportu i logistyki, w tym Nowego Jedwabnego Szlaku. Chiny promują także inwestycje w ramach współpracy 16+1 z firmami z Europy Środkowo-Wschodniej.- Chcemy nawiązywać jeszcze ściślejsze stosunki. Polska będzie świętować w tym roku 100-lecie niepodległości. Chcemy, aby nasze gospodarki rosły, aby stopa życiowa ludzi zwiększała się. Życzymy sobie, aby rosnąca innowacyjność okazała się coraz bardziej korzystna dla zwyczajnych obywateli - dodał ambasador.Przyznał, że Chiny coraz bardziej otwierają się na świat - rozszerzają dostęp do swojego rynku i stwarzają lepsze warunki do inwestycji. - Chcemy zwiększać import do naszego kraju oraz rozszerzać działalność naszych firm za granicą - mówił.