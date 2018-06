Forum Gospodarcze Europa Centralna-Afryka. Afryka dziś i jutro

Afryka potrzebuje odmitologizowania. W ostatnich latach kontynent ten przeszedł wielkie zmiany i obecnie ma bardzo dobre perspektywy. Inwestorzy zagraniczni powinni jednak pamiętać o społecznej odpowiedzialności biznesu oraz o wspomaganiu lokalnych społeczności - mówiono podczas Forum Gospodarczego Europa Centralna-Afryka, które odbyło się w ramach X Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Forum rozpoczęła Margareta Kassangana, ambasador RP w Dakarze. Prelegentka wymieniła najważniejsze zmiany w Afryce w ostatnich latach oraz wskazała wyzwania, jakie stoją przed tym kontynentem. Radziła również przedsiębiorcom, jakie kroki powinni podejmować a jakich unikać, jeżeli chcą myśleć na poważnie o inwestycjach w Afryce.

- Ważne, żeby przestać na Afrykę patrzeć jak na kontynent, z którego płynie zagrożenie - apelowała. Podkreśliła, że Afryka to ciekawe perspektywy dla rozwoju, nie tylko biznesu. - To kontynent, który mam nadzieję w ciągu najbliższych 50 lat ma szansę być liderem. Senegal jest dobrym przykładem - stwierdziła.Jak przypomniała, do rozwoju Afryki bardzo przyczyniło się odkrycie złóż ropy i gazu. Za tym ściągnęły inwestycje krajów pozaeuropejskich, takich jak Chiny, Indie czy Turcja, które dały nowe źródła finansowania. - Afrykańczycy mogli finansować różne projekty rozwojowe z innych źródeł niż europejskie. To bardzo zmieniło krajobraz afrykański od strony ekonomicznej. W pewnym momencie UE poczuła dość dużą presję, że nagle są wypierani przez dużych graczy azjatyckich. Pojawiło się bardzo dużo pieniędzy w na różne projekty. Pieniędzy, które nie są warunkowane. Wejście Chin, Indii z inwestycjami i nowymi źródłami finansowania bardzo zmieniły ten krajobraz - przyznała.Niezwykle ważne było także zwiększenie integracji afrykańskiej. - W marcu tego roku podpisano bardzo ważne porozumienie o wolnym handlu (African Continental Free Trade Agreement), które ma szansę całkowicie zmienić pejzaż ekonomiczny Afryki. To silny krok w kierunku integracji afrykańskiej. To porozumienie może zwiększyć wolny handel na kontynencie afrykańskim o ponad 50 proc. do 2022 roku. Dodatkowym elementem jest większa stabilizacja polityczna w krajach afrykańskich. Kwestie bezpieczeństwa wyglądają dużo lepiej niż 15 czy 20 lat temu. Dzięki temu Afryka jest w rozkwicie - zapewniła.Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Dakarze wymieniła również trzy wyzwania stojące przed Afryką. Pierwszym z nich są kwestie demograficzne. - Afryka jest najmłodszym kontynentem. Jest mnóstwo młodych ludzi, którzy szukają pracy - powiedziała. Drugim wyzwaniem jest edukacja: - Edukacja jest podstawową kwestią w Afryce. Jest mnóstwo bardzo zdolnych ludzi, ale brakuje im wyszkolenia zawodowego. Jest problem z wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą - tłumaczyła prelegentka. Trzeci element to kwestia sprawnych rządów, które kierują się zasadami dobrego rządzenia. Afryce potrzeba kompleksowych planów rozwoju krajów. Czytaj więcej