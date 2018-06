Forum Gospodarcze Polska-Afryka. Inwestycje, konkurencja, współpraca

Afryka, kontynent niekojarzony dotychczas z szybkim rozwojem, staje się coraz ważniejszym graczem na rynku światowym. Prężnie rozwija się tu m.in. e-medycyna oraz mobilna bankowość – mówiono podczas Forum Gospodarczego Polska-Afryka, Inwestycje, konkurencja, współpraca, które odbyło się 14 maja 2018 r. w ramach X Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Ayoola Eso, dyrektor naczelny 3Consulting Limited z Nigerii, rozpoczął od podkreślenia, że siłą Afryki jest bardzo młoda populacja, która chce się uczyć i podlegać transformacjom. Dzięki temu na tym kontynencie zmiany zachodzą bardzo szybko. Potęp widać zwłaszcza w obszarze telekomunikacji i mobilnej bankowości, ale również w mediach społecznościowych. - Przeszliśmy od zera do telefonów komórkowych. W tym momencie mamy ich więcej niż w Europie. W Afryce jest też więcej użytkowników Facebooka niż w Europie. Zmiany mają miejsce, ponieważ mamy bardzo młodą populację - mówił.

Jak zaznaczył, technologia mobilna napędza wiele sektorów. Przypomniał, że w Kenii rozwija się sektor mobilnych pieniędzy, a bankowość prowadzona jest przez telefony komórkowe.O M-Pesa, usługach finansowych świadczonych za pośrednictwem telefonu komórkowego, opowiedział Michael Mazurkiewicz, kierownik zagranicznego biura handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Nairobi.- M-Pesa pozwoliła wejść Kenijczykom do społeczeństwa bezgotówkowego. Miała olbrzymi wpływ społeczny w slamsach, w których często dochodziło do przestępczości i napadów. Technologia pozwoliła nie mieć gotówki. Uwolniła zasadniczo od sytuacji przestępczych - mówił.- M-Pesa pozwoliła wszystkim na wstęp do gospodarki. Zapewniła dostęp do finansów, który wtedy był bardzo słaby. Safaricom to firma oferująca wiele innowacji - dodał.Innym bardzo ciekawym przykładem w Kenii jest platforma Songa, będąca odpowiednikiem Spotify. Dzięki Songa Kenijczycy mogą słuchać muzyki ze swojego regionu - tłumaczył Mazurkiewicz.Ziphozihle Ntlanganiso, dyrektor naczelny, ZPN Investments Holdings, potwierdziła, że przyszłością biznesu w Afryce są mobilna telekomunikacja i mobilne finanse. To one napędzają inwestycje. Prelegentka wspomniała o planach sprzedaży firmy Eskom oraz potrzebie wejścia firm prywatnych. - Jest miejsce na rynku - zapewniła.Zaznaczyła, że chociaż w Afryce jest wiele obszarów wiejskich, na których brakuje infrastruktury, wiele spraw można załatwić za pomocą smartfona. Dla inwestorów powinien być to sygnał, że warto inwestować w aplikacje mobilne. Czytaj więcej