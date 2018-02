Hotel Waldorf Astoria w rękach chińskiego rządu

Chiński rząd został właścicielem kawałka Nowego Jorku. I to nie byle jakiego kawałka – hotelu Waldorf Astoria. Nabył go, przejmując majątek firmy, której prezes został oskarżony o przestępstwa gospodarcze.

Hotel jest jednym z aktywów chińskiej Anbang Insurance Group, której prezes i dyrektor generalny Wu Xiaohui zostali oskarżeni o przestępstwa gospodarcze. W postępowaniu przeciwko władzom firmy, chińskie władze przejęły cały jej majątek, wraz z nowojorskim hotelem Waldorf Astoria.

Przez najbliższy rok majątkiem firmy ma zarządzać zespół złożony z przedstawicieli China Insurance Regulatory Commission, czyli urzędu nadzoru ubezpieczeń oraz chińskiego banku centralnego. Grupa ma zrestrukturyzować firmę i zapewnić utrzymanie jej prywatnego charakteru. W tym wypadku nie chodzi jednak o dobra Wu Xiaohui. Według New York Timesa jest on prezesem i założycielem firmy, ale właścicielami są osoby prywatne – jego rodzina i znajomi.



Na razie jednak wychodzi na to, że chiński rząd stał się właścicielem wielu prestiżowych nieruchomości, które wcześniej przejął Anbang.



Remontowany obecnie Waldorf Astoria trafił do portfolio tej firmy w 2015 roku w ramach wartej niemal 2 mld dolarów transakcji. W roku 2016 r. z kolei Anbang wydał ponad 6 mld dolarów na grupę amerykańskich hoteli, m.in. Westin St. Francis w San Francisco i Loews Santa Monica. Starał się także o przejęcie sieci Starwood Hotels and Resorts za 13 mld dolarów, ale zrezygnował z transakcji.



Według New York Times Wu był znany nie tylko w kręgach businessu, ale także chińskich polityków – ożenił się z wnuczką Deng Xiaopinga, przywódcy Chin w latach 80. ubiegłego wieku. Starał się także zbliżyć do polityków w USA, nawiązując kontakt z Jaredem Kushnerem, zięciem Donalda Trumpa. Zainteresowanie prasy sprawiło, że ostatecznie nie doszło do nabycia biur w jednym z wieżowców na Manhattanie, należącym do rodziny Kushnera.

