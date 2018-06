Indie największym kredytobiorcą AIIB. Azjatycki bank rozwija skrzydła

Trzecie doroczne spotkanie Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB­) rozpoczęło się w finansowej stolicy Indii, Bombaju. To największy klient banku i potencjalnie największa gospodarka przyszłego wieku.

Wielkie wyzwania

Subhash Chandra Garg z Departamentu Gospodarki Indii powiedział, że przyszedł czas na rozbudowę nowoczesnej infrastruktury, bo tego potrzebuje kraj, a "innowacje i współpraca" będą kluczowym przesłaniem polityki rządu i pozwolą na szybszą modernizację kraju.W dorocznym spotkaniu weźmie udział 86 członków, którzy będą pracować głównie nad strategiami finansowania infrastruktury w całym regionie.Czytaj też: Indie to 1,3 mld konsumentów, którzy są otwarci na świat i mówią po angielsku Wiceprezes AIIB Danny Alexander powiedział, że bank skupia się głównie na aspektach gospodarczych, jest apolityczny, a wszystkie projekty muszą przejść test finansowy tzw. zrównoważonego rozwoju i jego wpływu na środowisko.- Czyste powietrze i ekologia to ważne zagadnienia, szczególnie w krajach Azji. Nad tym pracujemy, inwestując w zrównoważony rozwój całego kontynentu - dodał, przypominając, że AIIB rozważa też inwestowanie w projekty poza Azją.Czytaj też: Łączy nas węgiel. Indie na celowniku polskich firm Do tej pory bank zainwestował tylko w jeden projekt poza nią - chodziło o rozbudowę sektora energii słonecznej w Egipcie.Dodajmy, że 75 proc. kapitałów banku pochodzi z Azji, choć wspiera go kilka nieazjatyckich regionów, takich jak Europa, Ameryka Północna, a także niektóre kraje Afryki Wschodniej i Ameryki Łacińskiej, które są jego członkami założycielami.Indie są obecnie najszybciej rozwijającą się gospodarką G20 (grupa 20 najbogatszych państw świata). Inwestycje i eksport wspierane są w dużej części przez lepszą ściągalność nowego podatku od towarów i usług (GST), a inflacja utrzymuje się w przedziale docelowym, co jest dla tego ogromnego kraju niezwykle istotnePrzed Indiami wciąż stoją wielkie wyzwania, w czym pomóc ma AIIB. Obecnie rząd dąży do zmniejszenia relatywnie wysokiego stosunku długu publicznego do PKB, a kluczowe znaczenie będzie tu miało lepsze zarządzanie przedsiębiorstwami publicznymi i lepsza ocena ryzyka kredytowego w bankach, co umożliwiłoby przeznaczenie środków finansowych na najlepsze projekty i uniknięcie nowej fali wzrostu złych kredytów. Na tych tematach powinien skupić się AIIB.W ocenie analityków wielkie znaczenie miałyby też większe inwestycje w edukację i szkolenia połączone z modernizacją prawa pracy. To pomogłyby stworzyć nowe miejsca pracy i zwiększyć wzrost gospodarczy. Mało kto ma obecnie wątpliwości, że kolejny wiek (tak jak ten należy do Chin) będzie wiekiem Indii, choć droga do tego będzie bardzo długa i mozolna.