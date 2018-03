Izrael ogranicza ilość gotówki w gospodarce

Kneset przegłosował ustawę, która ma ograniczyć ilość gotówki w gospodarce. Izrael chce w ten sposób walczyć z przestępczością gospodarczą oraz przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy.

Według urzędu podatkowego rząd Izraela traci "co roku miliardy szekli w przychodach" z powodu transakcji, które odbywają się "pod stołem".

Nowa ustawa nakłada limit 11 tys. szekli (około 11 tys. zł) na transakcje dokonywane na rzecz przedsiębiorstw. Transakcje gotówkowe pomiędzy osobami prywatnymi będą ograniczone do 50 tysięcy szekli (około 50 tys. zł).Ustawa nakłada również ograniczenia na turystów przybywających do Izraela. Będą oni mogli dokonać transakcji, których kwota nie będzie większa niż 55 tys. szekli (około 55 tys. zł), przy czym mogą to zrobić maksymalnie pięć razy.Osoby, które będą naruszały przepisy ustawy, będą otrzymywać ostrzeżenia do czasu wejścia w życie ustawy, co jak podał urząd podatkowy, nastąpi w 2019 roku.W 2010 roku Bank Światowy stwierdził, że tzw. szara strefa w Izraelu odpowiada za 22 proc. PKB. W 2017 roku PKB Izraela wyniósł około 366 miliardów dolarów, co oznaczałoby, że gospodarka państwa żydowskiego utraciła około 80 miliardów dolarów w wyniku transakcji, które nie zostały opodatkowane.