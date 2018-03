Jacek Czaputowicz: Chiny głównym partnerem Polski w Azji

Naszym głównym partnerem na kontynencie azjatyckim jest Chińska Republika Ludowa; w tym roku odbędzie się kolejna edycja Forum Regionów Polska-Chiny w Chengdu - poinformował w Sejmie szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Szef MSZ powiedział, że w 2017 roku nasze obroty handlowe osiągnęły blisko 30 mld dolarów. "Rośnie pozycja Polski w transporcie towarów pomiędzy Chinami i Europą; już dziś 90 proc. transportu kolejowego pomiędzy Chinami a Unią Europejską przechodzi przez terminal w Małaszewiczach. W ubiegłym roku Polskę odwiedziło 140 tys. chińskich turystów. Mamy nadzieję, że konsekwencją tego będzie wzrost wzajemnych inwestycji" - poinformował.

Dodał, że w tym roku odbędzie się kolejna edycja Forum Regionów Polska-Chiny w Chengdu. "Wyzwaniem we współpracy z Chinami będzie zmniejszenie głębokiego deficytu" - zaznaczył."Za szczególnie istotne uznajemy wzmocnienie współpracy z krajami, z którymi zawarliśmy partnerstwa strategiczne - Japonią i Republiką Korei (...). Rozwijamy relacje z Indiami oraz krajami ASEAN (...). Do ściślejszej współpracy z partnerami z regionu przyczyni się otwarcie bezpośredniego połączenia z Singapurem, planowane przez LOT w połowie maja" - zapowiedział minister."Liczymy na intensyfikację współpracy z Australią i Nową Zelandią, czemu służyć będzie pierwsza w historii wizyta prezydenta w tych państwach" - podkreślił.Dodał, że "wspieramy naszych przedsiębiorców w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Będziemy rozwijać współpracę polityczną i gospodarczą z krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Podstawą do optymizmu jest stabilna sytuacja gospodarczo-społeczna w wiodących krajach regionu oraz postępująca liberalizacja handlu z Unią Europejską" - powiedział minister.