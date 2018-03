Jak inwestować w Ghanie, Kenii, Namibii, Nigerii, RPA czy Rwandzie?

Państwa afrykańskie mają świadomość tego, że mimo dekolonizacji ich rozwój przez lata był hamowany przez powiązania gospodarcze z dawnymi metropoliami. Dlatego próbuje się z różnymi skutkami dywersyfikować inwestycje zagraniczne, aby pochodziły z innych kierunków niż od byłych państw kolonialnych. To jest potencjalna przewaga dla polskich firm - przekonuje dr Anna Masłoń-Oracz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w rozmowie z Olafem Osicą.

W latach 2012-2014 polskie obroty handlowe z Afryką wzrosły o 26%. Dzisiaj wynoszą ponad 4,86 mld USD, z czego ok. 23% przypada na RPA.

Największym dostarczycielem pomocy rozwojowej i humanitarnej dla Afryki jest UE. Ponad 50% pochodzi od Unii, czyli ponad 20 mld EUR.

Z bezpieczeństwem w Afryce jest różnie. W Ruandzie, w Kigali w zasadzie można spokojnie spacerować po ulicach. W Nairobi trzeba się mieć na baczności i korzystać z taksówek.

Gust konsumenta afrykańskiego jest silnie kształtowany przez media RPA, które mają mocną pozycję w całym regionie i zarazem wpływy amerykańskie. Johannesburg jest Manhattanem Afryki.

Na poziomie makro wszystko zaczęło się od polityki Chin, które wzięły na celownik państwa afrykańskie, oferując kredyty na budowę infrastruktury, oraz Turcji, która również mocno zaczęła szukać rynków w Afryce, otwierając prawie wszędzie biura handlowe i budując nowoczesne galerie handlowe dla zbytu swoich produktów. Upraszczając, gdyby nie te państwa, nie mówilibyśmy dzisiaj o Afryce jako kontynencie szans biznesowych. Oczywiście nie zapominajmy o UE, która jest największym dostarczycielem pomocy rozwojowej i humanitarnej dla Afryki. Ponad 50% pochodzi od Unii, czyli ponad 20 mld EUR.Przede wszystkim pamiętać, że rynek hotelarski w Afryce dopiero się rozwija. Mamy więc w praktyce w wielu państwach do wyboru kilka drogich hoteli, od 200 USD za noc w górę, czyli takich, gdzie mamy niczym nieograniczony dostęp do WIFI, energii i wody. To są najważniejsze i zarazem najdroższe rzeczy w Afryce. Dodatkowo nie mając własnego biura pamiętajmy o tym, że spotkania biznesowe często odbywają się w lobby hotelowym. I to nie może być byle jaki hotel, jeżeli jedziemy negocjować wielomilionowy kontrakt. Musimy zwracać uwagę na otoczenie naszej wizyty. Afrykańczycy są bardzo wyczuleni na punkcie prestiżu i nasze oszczędności mogą okazać się zgubne. Z reguły osoby, z którymi spotykamy się na miejscu, aby rozmawiać o poważnym biznesie, są bardzo majętne i zwyczajnie nie będą spotykać się w miejscach innych niż te, które uważają za odpowiednie dla siebie. Jeśli już znamy te osoby, to często jesteśmy zapraszani do ich biura czy rezydencji. Prezenty są jak najbardziej na miejscu, ale muszą być dobrej jakości i zarazem stanowić coś, czego nie ma na miejscu.Więcej praktycznych informacji o inwestowaniu na afrykańskich rynkach w dalszej części artykułu.