Jak prowadzić biznes z nowoczesnymi Indiami

O potencjale Polski i Indii, ogromnych możliwościach współpracy i sektorach, w których można ją nawiązać, dyskutowano w trakcie debaty „Forum współpracy gospodarczej Indie-Polska. Prowadzenie biznesu z nowoczesnymi Indiami” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Dyskusję rozpoczął Sri Sushil Kumar Modi, zastępca sekretarza generalnego ds. finansów w stanie Bihar w Indiach, który podkreślił wzajemną sympatię pomiędzy państwem polskim i Indiami oraz ogromne potencjały obu krajów, które można wykorzystać we współpracy.

- Odwiedziłem obóz koncentracyjny w Oświęcimiu - miejsce naznaczone, w którym zginęło dużo ludzi różnych nacji. Polska jest krajem, w którym ludzie walczyli i ginęli w trakcie II wojny światowej. Polacy przetrwali trudne czasy. Na przestrzeni ostatnich dni spotkałem mnóstwo ludzi otwartych i chętnych do współpracy. Ludzie to jest to, co pokazuje, jakim krajem jest Polska. Moim odczucia są pozytywne i myślę, że podobnie ma się to w drugą stronę. Czuję więź. I trzeba to budować. Jest wzajemna sympatia Polaków i Hindusów. Indie to kraj wzrastający, który może stać się krajem o potencjale Stanów Zjednoczonych i trzeba odpowiednio wykorzystać ten potencjał - stwierdził Sri Sushil Kumar Modi.- Wdrażanie polityki w Indiach jest bardzo ambitnym wyzwaniem, który daje świetlane perspektywy. Trzeba wiedzieć jak ogromnym krajem są Indie. Wprowadzenie systemu podatkowego, podatku od towarów i usług ułatwia prowadzenie inwestycji. Zbudowaliśmy sieć fiskalną, która jest największą i najbardziej zróżnicowaną siecią na świecie. Oczywiście natknęliśmy się na problemy, ale staramy się z nimi poradzić. Naszym celem jest wprowadzenie polityki, która wpłynie na wiele skomplikowanych struktur, co dla inwestorów z zewnątrz sprawi, że wszystko będzie dużo bardziej czytelne - dodał.Potencjał we wzajemnej współpracy dostrzegł również Łukasz Porażyński, dyrektor departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.- Wprowadzenie podatku od towarów i usług to oczywiście duża zmiana. Widzimy potencjał, jeśli chodzi o inwestycje w Indiach na poziomie rządu. Biznes i firmy polskie interesują się inwestycjami w Indiach. Możemy zacząć od inwestycji i przejść do handlu lub odwrotnie. Indie są dla nas jednym z najważniejszych rynków. Obecnie jesteśmy w trakcie budowania wzajemnych relacji i zachęcamy do udziału w tym procesie. Stworzyliśmy to na szczeblu rządowym. Zapraszamy inwestorów, aby dołączyli do nas, ponieważ wiemy, że mają potencjał do wprowadzenia biznesu na rynek indyjski - tłumaczył Łukasz Porażyński.