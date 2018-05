Justin Trudeau wierzy w powodzenie renegocjacji układu NAFTA

Premier Kanady Justin Trudeau powiedział we wtorek, że nadal wierzy w możliwość korzystnej dla sygnatariuszy modernizacji układu o wolnym handlu między jego krajem, USA i Meksykiem (NAFTA), ale nie będzie dążył do porozumienia za wszelką cenę.

Napięcia w relacjach handlowych z USA, w tym amerykańskie cła na import stali i aluminium, kładą się cieniem na przygotowaniach do organizowanego przez Kanadę szczytu G7 w Charlevoix w czerwcu.

"Brak NAFTA jest lepszy niż zła NAFTA" - powiedział Trudeau podczas otwartego dla mediów wywiadu udzielonego tygodnikowi "Bloomberg Businessweek". Jednocześnie zwrócił uwagę na silne powiązanie gospodarek Kanady i USA oraz polityczną jedność na tym froncie w swoim kraju jako silne atuty w trwających negocjacjach.

Od wtorku z dwudniową wizytą w Waszyngtonie przebywa minister spraw zagranicznych Kanady Chrystia Freeland. Jeśli porozumienia nie uda się osiągnąć do 1 lipca, czyli do wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Meksyku, rozmowy zostaną zawieszone do czasu inauguracji nowego prezydenta tego kraju, tj. aż do grudnia.

Trudeau przyznał, że "niepewność (związana z NAFTA - PAP) istnieje", ale Kanada będzie w tym tygodniu "nadal prowadzić rozmowy na wszystkich szczeblach administracji USA (...) i przekonywać, że podczas gdy Stany Zjednoczone mają tyle różnych spraw na głowie - wszczynanie sporów z Chinami, próby znalezienia rozwiązania dla Korei Północnej (...) - możliwość pokazania sukcesu wewnątrz rynku północnoamerykańskiego i wypracowania dobrej umowy może być politycznym zwycięstwem dla prezydenta (USA Donalda Trumpa), jak i dla prezydenta Meksyku (Enrique Pena Niety) i dla mnie" - powiedział.

Pytany o nieprzewidywalną naturę Trumpa i co może ona oznaczać dla powodzenia szczytu w Charlevoix, Trudeau wyraził przekonanie, że obu ich jednoczy wspólny cel, jakim jest budowanie gospodarki przyjaznej dla klasy średniej.

"Będziemy skupiali się na znalezieniu sposobów zbudowania konsensusu, ale nie za wszelką cenę - podkreślił. - (...) G7 to przede wszystkim okazja do szczerych rozmów pomiędzy politykami."

Innym tematem, który może pojawić się podczas szczytu, jest niepokój na rynkach finansowych strefy euro wywołany niepewnością co do sytuacji politycznej we Włoszech, gdzie od blisko trzech miesięcy nie udało się utworzyć rządu po wyborach - przyznał premier Kanady. Wciąż nie wiadomo, kto będzie reprezentował ten kraj w Charlevoix - zaznaczył.

Trudeau odniósł się też do ogłoszonej we wtorek rano zaskakującej decyzji o zakupie przez rząd federalny rurociągu Trans Mountain oraz inwestycji w budowę równoległej nitki za 4,5 mld dolarów kanadyjskich. Tłumaczył, że ruch ten ma na celu zniwelowanie ryzyka politycznego wywołanego blokowaniem projektu przez władze Kolumbii Brytyjskiej.

"Kiedy przeniesie się własność z prywatnej korporacji na rząd federalny, który ma jednoznaczną kontrolę nad projektami związanymi z zasobami naturalnymi przebiegającymi pomiędzy prowincjami, wiele barier prawnych i wyzwań znika - powiedział. Nie zamierzamy pozostać w biznesie rurociągowym na długo (...), ale upewnimy się, że zostanie zbudowany".

Premier powtórzył, że projekt ten leży w narodowym interesie Kanady, między innymi z powodu potrzeby dywersyfikacji rynków zbytu ropy naftowej.

"Jednym z fundamentalnych wyzwań gospodarczych, przed jakimi stoi Kanada, jest fakt, że ponieważ mamy tylko jeden rynek - Stany Zjednoczone - dla naszych zasobów ropy, co roku tracimy około 15 mld dolarów (...). Zbudowanie rurociągu do nowych rynków po drugiej stronie Pacyfiku jest więc jak najbardziej w narodowym interesie" - powiedział.

Szczyt G7 to doroczne spotkanie przedstawicieli siedmiu najbardziej rozwiniętych gospodarek świata (USA, Kanada, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy) oraz UE. Organizatorem tegorocznego szczytu z racji objęcia rotacyjnego przewodnictwa w grupie jest Kanada. Spotkanie odbędzie się w miejscowości La Malbaie, w regionie Charlevoix w prowincji Quebec, w dniach 8-9 czerwca.