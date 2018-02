KE gotowa zareagować na amerykańskie restrykcje

Komisja Europejska jest gotowa do szybkiej i odpowiedniej reakcji na ewentualne wprowadzenie przez Stany Zjednoczone ograniczeń w handlu, które dotknęłyby europejski przemysł - ostrzegł we wtorek rzecznik KE Margaritas Schinas.

- Przedstawiliśmy jasno administracji USA na najwyższych szczeblach, że bylibyśmy głęboko zaniepokojeni środkami, które wpływałyby na unijny przemysł. UE wierzy, że handel może być i powinien być korzystny dla obu stron - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli Schinas.

To reakcja na ogłoszone w ubiegłym tygodniu przez administrację USA scenariusze dotyczące obłożenia importu stali i aluminium do USA dodatkowymi podatkami lub ograniczeniami wwozowymi.



Amerykański departament handlu tłumaczył w piątek, że celem tych działań ma być zachowanie bezpieczeństwa narodowego i miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump ma czas na podjęcie decyzji w sprawie ograniczeń dotyczących stali do 11 kwietnia, a dotyczących aluminium do 19 kwietnia.



Rzecznik podkreślił, że handel międzynarodowy musi być otwarty i uczciwy, a jednocześnie oparty na zasadach. - Będziemy podejmować odpowiednie środki, by chronić unijny przemysł. Jesteśmy gotowi, by zareagować szybko i w odpowiedni sposób, jeśli nasz eksport byłby objęty jakimkolwiek ograniczeniami ze strony USA - zaznaczył Schinas.



Według niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" reakcja Komisji w przypadku wprowadzenia restrykcji przez Amerykanów nie będzie ograniczała się jedynie do sektora stalowego, a może dotyczyć całej gamy produktów ze Stanów Zjednoczonych - od soków poprzez whisky aż po motocykle.



Schinas zapewnił, że UE "nie jest na wojnie handlowej", a handel międzynarodowy powinien być czymś, z czego obie strony korzystają. - Nie postrzegamy polityki handlowej jako gry o sumie zerowej, nie postrzegamy jej na zasadzie wygrany-przegrany. Chcemy handlu opartego na zasadach międzynarodowego systemu - podkreślił rzecznik.