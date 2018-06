Kolumbia - silny rywal sportowy i czwarta gospodarka Ameryki Łacińskiej

W niedzielę 24 czerwca polska reprezentacja gra na mistrzostwach świata w piłce nożnej w meczu o wszystko z Kolumbią. Przy tej okazji warto zapoznać się nie tylko z boiskowymi przewagami naszych rywali, ale i gospodarką tego prawie 50-milionowego państwa.

Gospodarka w cieniu historii

Rozwój gospodarczy: silniejszy wzrost PKB

Rosnący rynek konsumentów

Polska i Kolumbia w porównaniu

źródło: worldinfigures.com, *Bank Światowy (1=najlepszy), **Transparency International (1=najlepszy) Polska Kolumbia ludność 38,3 49,1 mediana wieku, 2015 r. 39,6 30 PKB (nominalne PPP w USD), 2017 r. 1,1 bln 315 mld PKB per capita (PPP w USD), 2017 r. 29 418 14 550 wzrost PKB (proc.), 2017 4,6 1,6 inflacja średnioroczna 2,0 4,3 miejsce w rankingu doing business 2018* 27 59 miejsce w rankingu postrzegania korupcji (2017 r. na 180 państw)** 36 96



Wzrost gospodarczy napędza import

Kolumbia, licząca 50 milionów mieszkańców, jest trzecim co do wielkości krajem Ameryki Łacińskiej po Brazylii i Meksyku. Pod względem produktu krajowego brutto (PKB) zajmuje czwarte miejsce, za Brazylią, Meksykiem i Argentyną, ale przed Chile. Z PKB wynoszącym 309,2 mld USD Kolumbia zajęła w 2017 r. 40. miejsce na świecie, podobnie jak Malezja i Pakistan. Według prognoz rządu amerykańskiego do 2030 r. PKB będzie wzrastał średnio o 3 proc. rocznie, osiągając poziom 547,4 mld USD.Od 1819 r., kiedy Kolumbia stała się republiką, kraj był nieustannie targany wstrząsami politycznymi i przemocą. Dopiero w latach 60. XX wieku umowy o podziale władzy między liberałami i konserwatystami ograniczyły patologie, ale kosztem porozumienia było wykluczenie innych sił politycznych z rządzenia i stagnacja gospodarcza, której towarzyszyła korupcja. Przyczyniło się to do powstania lewicowych grup rebelianckich. Tak powstała znana polskim czytelnikom FARC: Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii, które prowadziły regularną wojnę z rządem. FARC były militarnym ramieniem partii komunistycznej. Przez pół wieku sprawowały kontrolę nad częścią terytorium Kolumbii, utrzymując się m.in. z handlu kokainą. W listopadzie 2016 r. prowadzone od lat 80. rozmowy pokojowe zaowocowały ostatecznym porozumieniem. Po demobilizacji i przekazaniu broni przez FARC rząd ogłosił formalne zakończenie konfliktu w sierpniu 2017 roku, FARC utworzyła partię polityczną. Wybrany w czerwcu br. na urząd prezydenta 41-letni Ivan Duque zapowiedział renegocjacje części porozumień z FARC, co może naruszyć wciąż delikatną sytuację polityczną. Z drugiej strony, przyjęcie Kolumbii do OECD i jako partnera NATO w maju 2018 roku jest pozytywnym sygnałem dla inwestorów zagranicznych.Filarem gospodarki Kolumbii jest uprawa i eksport kawy (3. miejsce na świecie), wydobycie ropy naftowej, a także szmaragdów. Jako państwo w dużej mierze surowcowe Kolumbia mocno ucierpiała z powodu spadku cen ropy naftowej w ostatnich latach, ale wzrost gospodarczy znów wskazuje na wzrost. Jest to wynik konsekwentnej polityki gospodarczej, która obowiązuje od 2000 r. i stanowi podstawę stabilności dla inwestorów. Jej filarami są z jednej strony pobudzanie wzrostu gospodarczego, dyscyplina fiskalna, kontrola inflacji oraz poprawa klimatu dla przedsiębiorczości. Z drugiej natomiast, wydatki na cele społeczne i infrastrukturalne zmniejszające ubóstwo oraz zwiększające konkurencyjność i handel. Nadal potrzebne są reformy w celu zwiększenia elastyczności siły roboczej, obniżenia pozapłacowych kosztów pracy oraz uproszczenia systemu podatkowego.Po okresie silnego, kilkuprocentowego wzrostu w latach 2010-2015 produkt krajowy brutto (PKB) wzrósł w 2017 r. jedynie o 1,8 proc., co stanowi najniższy wskaźnik od 2009 r. Według Economist Intelligence Unit średni roczny wzrost w kolejnych latach ma wynieść 2,9 proc. Ożywienie ma być zasługą dynamicznego rozwoju sektora rolnego, inwestycji w infrastrukturę i niskich stóp procentowych.Sektory te były już w ubiegłym roku motorem wzrostu. Najsilniejszy wzrost odnotowano w budownictwie lądowym (7,1 proc.), a następnie w rolnictwie (4,9 proc.). Rozwija się eksport z sektora rolniczego, zwłaszcza mięsa, ryb i przetworów mlecznych. W perspektywie średnioterminowej poprawa bezpieczeństwa na obszarach wiejskich (kontrolowanych przez dekady przez FARC) ma uwolnić dodatkowy potencjał gospodarczy rolnictwa, w którym oprócz kawy kluczowy jest olej palmowy, ważną rolę odgrywają tu również banany.W branży budowlanej perspektywy są mieszane: w latach 2018-2022 budownictwo lądowe napędzane przez megaprojekt "Autostrady czwartej generacji" z inwestycjami w wysokości 17 mld USD ma rosnąć średnio o 5,5 proc. rocznie. Współfinansowany przez Bank Światowy projekt 4G jest ambitnym, prawie dziesięcioletnim planem inwestycyjnym mającym na celu stworzenie ogólnokrajowej sieci płatnych dróg poprzez 40 różnych partnerstw publiczno-prywatnych (PPP). Oczekuje się, że jego realizacja obniży koszty transportu o 28 procent oraz przyniesie znaczące korzyści w zakresie poprawy handlu, tworzenia miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorstw.Z kolei budownictwo mieszkaniowe i biurowe popadło w kryzys z powodu nadpodaży. W związku z tym w nadchodzącym okresie budownictwo będzie nadal słabe. Kryzys w budownictwie trwał nadal - w pierwszym kwartale 2018 r. spadek produkcji wyniósł 9,2 proc.Wyzwaniem dla gospodarki jest też niska konkurencyjność przemysłu kolumbijskiego. Dynamicznie rozwija się tylko przerób ropy naftowej dzięki zmodernizowanej niedawno rafinerii w Kartagenie. Z wyłączeniem tego sektora wartość dodana przemysłu spadła w 2017 r. o 2 proc. Wzrost podatku VAT z 16 do 19 procent na początku roku spowodował spadek konsumpcji i produkcji żywności, odzieży, samochodów i mebli.Mimo wielu problemów Kolumbia staje się coraz bardziej interesującym rynkiem zbytu. Jeszcze 15 lat temu ponad połowa ludności żyła poniżej granicy ubóstwa. Obecnie jest to około jednej czwartej. Również ze względu na położenie geograficzne Kolumbia jest coraz częściej wybierana przez wiele firm spoza Ameryki jako baza w regionie. Jest to jedyny kraj w Ameryce Południowej z dostępem zarówno do Pacyfiku, jak i Atlantyku, co ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw transportowych i logistycznych. Ponadto dzięki umowie handlowej z Unią Europejską cła przywozowe są stosunkowo niskie lub nie ma ich wcale.Problemem dla inwestorów są wysokie koszty transportu w kraju, wynikające z nieodpowiedniej infrastruktury. Transport kontenera ze stolicy Bogoty do Kartageny kosztuje znacznie więcej niż z Kartageny do Hamburga czy Szanghaju. Wysokie koszty transportu są również jedną z przyczyn niskiej konkurencyjności kolumbijskiego przemysłu. Ponadto istnieje bardzo wysoki podatek od przedsiębiorstw. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych (razem z różnymi dopłatami) wynosi 39 procent, ale ma spaść w tym roku do 37 procent i 33 procent w 2019 r. w miarę stopniowego znoszenia dopłat w ramach reform uchwalonych w 2016 r. Według badań Banku Światowego firmy muszą zrezygnować z nawet 69,7 proc. swoich zysków. Korupcja jest również uważana za jedną z największych przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej w Kolumbii.Eksport Kolumbii odradza się po załamaniach w 2015 i 2016 roku, napędzanych wzrostem cen ropy naftowej i wyższym eksportem węgla. Ropa naftowa stanowiła w 2017 r. 34,5 proc. całkowitego eksportu i wzrosła pod względem wartości, choć jej wolumen był niższy. Drugim najważniejszym towarem eksportowym był węgiel, którego udział w eksporcie wyniósł 19,6 proc. Import wzrósł mniej w ubiegłym roku, ale oczekuje się, że wzrośnie w 2018 r. z powodu silnego popytu wewnętrznego i nieco silniejszego peso. W pierwszym kwartale 2018 r. eksport wzrósł o 9,8 proc., a import o 1,3 proc.Pierwszymi partnerami handlowymi są USA, Chiny, Meksyk i Brazylia. Na piątym miejsce są Niemcy, wyprzedzając Japonię i Indie. Polski eksport do Kolumbii w 2017 r. wyniósł niespełna 270 mln USD, a import 695 mln, co daje około 427 mln USD deficytu. Eksportujemy głównie maszyny i urządzenia mechaniczne, chemię i trochę artykułów spożywczych. Kolumbia zajmuje marginalne miejsce na mapie polskiej wymiany handlowej: 0,03 procenta w eksporcie i 0,08 w imporcie.