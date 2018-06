KUKE i Pekao razem wspomogą polskich eksporterów

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Bank Pekao podpisały w poniedziałek ramową umowę w sprawie wspólnej oferty dla eksporterów. Umowa ułatwi działalność zagraniczną także mniejszym firmom.

Na mocy zawartej w poniedziałek umowy KUKE udzieli gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty należności w ramach akredytyw otwieranych przez banki zagraniczne - potwierdzanych, postfinansowanych lub dyskontowanych przez Pekao. Jest to kolejna umowa towarzystwa ubezpieczeniowego z bankiem, dzięki której krajowi przedsiębiorcy będą mieli ułatwioną działalność zagraniczną i zwiększone bezpieczeństwo zawieranych transakcji.

Zobacz też: BGK i KUKE wspierają Rafako w Indonezji - Umowa ramowa z Pekao to ważny krok w szerszym dotarciu z instrumentami finansowymi także do mniejszych firm. Jak dotąd udzieliliśmy ponad 1900 gwarancji o łącznej wartości prawie 1,5 mld zł, w szczególności w wymianie handlowej z Białorusią, Ukrainą i Rosją - mówi Janusz Władyczak, prezes KUKE.- Dzięki współpracy Banku Pekao z KUKE polskie firmy otrzymają dostęp do instrumentów finansowania oraz rozliczania prowadzonych transakcji handlowych na rynki większości krajów świata. Akredytywy eksportowe dedykowane będą polskim eksporterom, którzy planują bądź prowadzą już ekspansję zagraniczną w formie eksportu towarów lub usług na rynki krajów o podwyższonym poziomie ryzyka, w szczególności do krajów Afryki, Azji, Wschodniej Europy lub Bliskiego Wschodu - dodał Michał Krupiński, prezes Banku Pekao.Zobacz też: ZBP, KUKE, BGK i PAIH wspólnie chcą uczyć przedsiębiorców Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.