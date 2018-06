Kultura prawna w Chinach. Oto o czym muszą pamiętać polskie firmy

Bez znajomości kultury prawnej w Chinach sama znajomość przepisów nie wystarczy dla zabezpieczenia biznesu.

Wchodząc na rynek chiński prawdopodobnie najwięcej problemów sprawi nam dostosowanie naszego biznesu do obowiązującego systemu prawnego. Nie chodzi tylko o poznanie przepisów prawnych Chińskiej Republiki Ludowej, ale również o to jak one rzeczywiście funkcjonują w praktyce. Związane jest to z aspektem kulturowym, który wpływa na postrzeganie prawa i stosowaniem się do jego nakazów. Wieloletni partner jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych w Szanghaju doskonale podsumował funkcjonowanie podmiotów zagranicznych w obrocie prawnym w ChRL, stwierdzając, że rzeczywista praktyka, i nasze wyobrażenie o niej po lekturze chińskich aktów prawnych, to zupełnie dwie odmienne rzeczywistości. Mając tę świadomość, kluczowe wydaje się oprócz poznania brzmienia chińskich przepisów, poznanie ich stosowania bądź zrozumienie kultury, która determinuje pewne zachowania w obrocie prawnym.



W dalszej części artykułu dowiesz się co to jest koncepcja "twarzy" i jak uważać na „guangxi”, a także jak weryfikować kontrahentów.