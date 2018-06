Minister Emilewicz z polskimi firmami jedzie do Izraela

Ponad 70 przedstawicieli polskich firm weźmie udział w Polsko- Izraelskim Forum Biznesowym organizowanym w Tel Awiwie. Wśród nich będą firmy m.in. z branży kosmetycznej, żywnościowej, IT/ICT, chemicznej.





Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz będzie reprezentować nasz kraj podczas Polsko-Izraelskiego Forum Gospodarcze, które od wtorku przez dwa dni będzie się odbywało w Tel Awiwie.

Celem forum jest m.in. wsparcie w rozwoju i nawiązaniu bezpośrednich relacji biznesowych.

Podczas forum zaprezentowany zostanie potencjał polskich i izraelskich firm, działających w branżach m.in. IT/ICT, kosmicznej, a także działających na rynku inwestycyjno-finansowym.

Honorowy patronat nad forum objęło MPiT oraz izraelskie Ministerstwo Gospodarki i Przemysłu. Minister Emilewicz udaje się do Izraela wraz z przedstawicielami polskich firm oraz z organizatorami forum - PAIH, BGK, PARP, ARP, Polsko-Izraelską Izbą Gospodarczą, Federacją Izraelskich Izb Gospodarczych.



Celem forum jest przekazanie przedsiębiorcom z obu krajów informacji na temat nowych możliwości związanych z rozwojem polsko-izraelskiej współpracy gospodarczej oraz wsparcie ich w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów biznesowych.



Jak przekazał resort przedsiębiorczości i technologii, według danych GUS, obroty handlowe Polski z Izraelem w 2017 r. wyniosły 1017,7 mln USD (+10,5 proc.). W 2016 r. osiągnęły 918,4 mln USD. Łączne obroty w handlu towarami powinny w 2018 r. przekroczyć 1 mld euro, przy utrzymującej się pozytywnej dynamice. Jest to - obok Arabii Saudyjskiej - najwyższy wskaźnik dla regionu Bliskiego Wschodu.



Polska od 2009 r. odnotowuje dodatnie saldo w wymianie handlowej z Izraelem, w 2017 r. wyniosło ono 200,4 mln USD.



Jeśli chodzi o eksport z Polski do Izraela, to w 2017 r. wyniósł on 607,5 mln USD i zwiększył się o 6,3 proc. Import z Izraela do Polski kształtował się w 2017 r. na poziomie 407,1 mln USD i wzrósł o 17,5 proc.



W 2017 r. Izrael był 40-stym partnerem w polskim eksporcie z udziałem 0,3 proc. oraz 51 w imporcie (0,2 proc.).



Jak podało MPiT, w handlu Polski z Izraelem w 2017 roku dominujące znaczenie miały artykuły rolno-spożywcze (223,0 mln USD) stanowiące 36,7 proc. polskiego eksportu na rynek izraelski oraz 10,3 proc. importu z tego rynku (41,8 mln USD), artykuły przemysłu elektromaszynowego (189,2 mln USD) stanowiące 31,1 proc. polskiego eksportu na rynek izraelski oraz 41 proc. importu z tego rynku (168,8 mln USD).



Główne pozycje w eksporcie z Polski do Izraela to: artykuły rolno-spożywcze - mięso wołowe świeże lub schłodzone - 42,6 mln USD (7 proc.), mięso wołowe zamrożone - 32,9 mln USD (5,4 proc.); podwozia samochodów z silnikami - 27,5 mln USD (4,5 proc.).



W imporcie z Izraela czołowe miejsca zajęły: wyroby przemysłu elektromaszynowego (168,8 mln USD, z udziałem 41,5 proc. w całkowitym imporcie z Izraela) - silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe (84,6 mln USD) - 20,8 proc.; artykuły przemysłu chemicznego (131,9 mln USD) - 32,4 proc., w tym głównie środki owado-, gryzonio-, grzybo, chwastobójcze i odkażające (51,0 mln USD) - 12,5 proc. oraz leki (24,3 mln USD) - 6 proc.



Jeśli chodzi o poziom bezpośrednich inwestycji izraelskich w Polsce - wg danych NBP na koniec 2016 r. - wynosiły one 353,8 mln USD (kapitał izraelski zaangażowany w Polsce w rzeczywistości znacznie tę kwotę przewyższa).



"Tym samym Izrael wśród krajów Azji i Bliskiego Wschodu obok Japonii (770,1 mln USD) i Korei Południowej (700,3 mln USD) jest jednym z największych inwestorów z tego regionu" - czytamy w opracowaniu MPiT.



Z kolei stan polskich inwestycji w Izraelu na koniec 2016 r. przekroczył 265,6 mln USD. Oznacza to, że Izrael jest numerem jeden destynacji polskich inwestycji na Bliskim Wschodzie (drugie miejsce ZEA - 165,6 mln USD.).



Jeśli chodzi o firmy polskie w Izraelu, to w 2010 r. Asseco Poland zawarła umowę dotyczącą nabycia akcji spółki holdingowej Formula Systems Ltd. w branży informatycznej (spółka w 2017 r. sprzedała część akcji Formula Systems) notowanej na giełdzie w Tel Awiwie. W 2012 r. swój pierwszy sklep w Izraelu otworzyła firma Inglot. Ponadto, na miejscowym rynku działa firma FM Group, sprzedająca kosmetyki i perfumy.