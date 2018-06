PAIH: mamy plan i idziemy w świat. Co mogą zyskać polskie firmy?

Ekspansja na gigantyczny rynek chiński (poprzez platformę e-commerce) i indyjski. W zasięgu ręki Iran i Afryka. Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapowiedział bardzo ambitny project wspierania polskich firm w zagranicznej ekspansji. Czy i co nasze przedsiębiorstwa będą mogły na tym zyskać?

- Chcemy wspierać polski biznes wszędzie tam, gdzie da się to zrobić, dlatego chcemy zwiększyć sieć zagranicznych biur handlowych do 50 do końca sierpnia w każdym wazniejszym kraju świata. Obecnie mamy ich 42 - powiedział dziennikarzom wiceprezes PAIH Wojciech Fedko.

Dodał, że agencja przygotowuje w październiku w Warszawie spotkanie "PAIH EXPO 2018 - pierwsze forum wsparcia polskiego biznesu za granicą", na którym każda polska firma będzie mogła poznać szczegóły współpracy i biznesu dotyczące różnych krajów oraz możliwości, jakie oferuje PAIH. Czy i gdzie mamy szansę na biznes? Plany PAIH są ambitne i warto je wspierać ale życie może zweryfikować te plany. O ile w Europie naszym firmom idzie nieźle, a eksport szybko rośnie (szczególnie do Niemiec, Czech czy Wielkiej Brytanii) o tyle wejście na rynki azjatyckie będzie znacznie trudniejsze. Plany PAIH są ambitne i warto je wspierać ale życie może zweryfikować te plany. O ile w Europie naszym firmom idzie nieźle, a eksport szybko rośnie (szczególnie do Niemiec, Czech czy Wielkiej Brytanii) o tyle wejście na rynki azjatyckie będzie znacznie trudniejsze.

- Dlatego chcemy zbudować platformę e-commerce która wesprze polskie firmy chcące wspólnie zaistnieć i sprzedawać w Chinach – mówił Fedko dodając, że zagraniczne biura handlowe PAIH nawiązały także kontakt z 40-50 zagranicznymi inwestorami, którzy rozważają inwestycje w Polsce oraz obsłużyły kilka tysięcy polskich firm, poszukujących możliwości biznesowych za granicą.



Prezes przypomniał, że PAIH otworzy wkrótce biura w kolejnych dużych miastach świata - Seulu, Baku, Nowym Jorku, Houston, Addis Abebie, Moskwie, Wilnie i Algierze - oraz w Kuwejcie. – Dla nas ważne jest to, by media poinformowały naszych przedsiębiorców o tym, że takie możliwości są, co może przełożyć się na to, że wszyscy na tym zyskamy – stwierdził Fedko, który wierzy w to, że nasze firmy będą miały teraz ułatwiony start na światowe rynki.

Trudny kierunek - Azja Wracając jednak do biznesu – realnie rzecz biorąc nasze firmy są konkurencyjne w Europie, oferując dobrej jakości produkty za korzystną cenę – nasza żywność, maszyny czy podzespoły sprzedają się, bo są dobre i tanie. Sprzedanie towaru na rynkach azjatyckich, a szczególnie na wysoce konkurencyjnym rynku chińskim, gdzie chcą sprzedawać i zarabiać wszyscy, jest bardzo kosztowne oraz wymaga naprawdę dużych wydatków na marketing i zaistnienie na tamtejszym rynku.



A na to stać wielkie koncerny niemieckie, mające tam już ugruntowaną markę, czy amerykańskie, które są po prostu duże i dysponują dużym kapitałem na marketing czy logistykę. Nasze firmy są na to za małe i łatwiej im sprzedawać w UE, bo nie wymaga to wielkich nakładów. Zarabiają na tym europejscy giganci, którzy na sprzedaży polskich towarów zarabiają spore pieniądze. Warto na pewno próbować ale to będzie kosztowało i prędko się nie zwróci.



Jak przekonywał Wojciech Fedko, planowana platforma e-commerce za 200-300 mln dol. może ten naszym firmom w Chinach ułatwić . I zapewne, planując sprzedaż zagraniczną, warto zapoznać się z ofertą agencji.

