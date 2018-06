"Północny jedwabny szlak". Seul i Moskwa chcą szybkiej kolei w Korei Północnej

Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in podczas oficjalnej wizyty w Rosji w miniony piątek, 22 czerwca, rozmawiał z Władimirem Putinem o planach inwestycji w Korei Północnej. W grę wchodzi stworzenie sieci połączeń kolejowych u północnego sąsiada, który ewidentnie otwiera się na współpracę ze światem i na zagraniczny kapitał.

Wstępne plany kolejowej inwestycji szacowane są na 35 mld dolarów. Seul chce, by ze stołecznego dworca można było dojechać nie tylko do Pjongjangu, ale także do samej Europy.

Przebudowy wymaga istniejąca sieć połączeń kolejowych, po której północnokoreańskie pociągi poruszają się ze średnią prędkością 48 km/h.

Południe chce przy pomocy rosyjskiego kapitału zwiększyć średnią prędkość składów dwukrotnie, a także w przyszłości połączyć Południe z koleją transsyberyjską oraz chińskimi miastami w rejonie przygranicznym.

Pociąg towarowy w Korei Północnej. Fot. Stefan Bruder / Shutterstock.com

Otwarcie na współpracą z Rosją

Korea Południowa, dworzec kolejowy. Fot. aminkorea / Shutterstock.

W kontrze do Chin?

Podstawowymi kierunkami rozwoju kolei miałyby stać się miasta: Sinuiju (przy granicy z chińskim Dandong, ok. 400 km pociągiem z Seulu), Chongjin (trzecie największe miasto Północy, ok. 600 km pociągiem z Seulu) i Rason (ważny port, centrum północnokoreańskiej SSE przy granicy z Rosją, ok. 650 km od Seulu).Według wstępnych zapowiedzi 63 proc. 35-mld budżetu miałoby zostać przeznaczone na połączenie Seulu z Sinuiju szybką koleją mającą rozwijać prędkość 350 km/h. Południe ma przeznaczyć 26 mld dolarów na przebudowę kolei na zachodzie Korei Północnej, kolejne 9 mld ma zostać przeznaczone na wschodnią część kraju. Dodatkowe 4 mld dolarów ma zapewnić Rosja, by połączyć Władywostok z miastem Rason.Zapowiedzi kolejowych planów pojawiła się podczas trzydniowej wizyty prezydenta Korei Południowej w Rosji 22 czerwca br. Moon Jae-in nie tylko oglądał z trybun mecz Korei Płd. z Meksykiem, ale także odwiedził Rosję jako pierwszy przywódca Południa od 19 lat.Podczas przemówienia w Dumie Państwowej Moon podkreślał wagę koreańsko-rosyjskiej historii, wspominał Dostojewskiego, Tołstoja i Puszkina, przypominał postacie koreańskich patriotów, którzy właśnie w Rosji znajdowali bezpieczną przystań podczas rządów Japonii na Półwyspie Koreańskim (Korea była japońską kolonią między 1895 a 1945 rokiem), cytował rosyjskie przysłowia, a nawet zakończył swoje przemówienie mówiąc "balszoje spasiba".Czytaj także: Rosja chce przyciągać inwestycje i technologie z Korei Południowokoreańskie media zwracały uwagę, iż nad jego przemówieniem pracowali ci sami doradcy, którzy przygotowali tekst tzw. Berlińskiej Wizji z lipca 2017 roku. Wówczas, w stolicy Niemiec, na dzień przed spotkaniem liderów G20 w Hamburgu Moon Jae-in zapowiedział swój plan zbliżenia z Pjongjangiem. Niecały rok później historyczne spotkania z Kim Dzong Unem i coraz szybsze otwieranie się Korei Północnej na kontakty z zagranicą zdają się potwierdzać w pełni berliński plan Moona.Po spotkaniu z Putinem Moon twierdził, że dzieli z rosyjskim prezydentem wspólną wizję dotyczącą denuklearyzacji i gospodarczego otwierania Północy. Wspomniał także, iż współpraca z Rosją nie będzie ograniczać się do kolejowego połączenia z koleją transsyberyjską, ale że Południe chce odbudowywać Północ przy pomocy rosyjskiego gazu i energii elektrycznej. Korea Północna miałaby zostać podzielona na dwie strefy wpływów - chińską z bramą w chińskim mieście Dandong oraz rosyjską w Rason. Przed dyplomatyczną odwilżą, gdy Kim Dzong Un chwalił się coraz nowszymi rakietami balistycznymi i konflikt zbrojny wisiał w powietrzu, Rosja planowała ominięcie Korei Północnej dwoma rurociągami do Japonii i Korei Południowej prowadzonymi z Kozmina w okolicach portu w Nachodce nad Morzem Japońskim.Potrzebę rozbudowy kolei na Północy potwierdzał pobyt grupy zagranicznych dziennikarzy zaproszonych do obejrzenia demontażu atomowego poligonu w Punggye-ri. Pokonanie 200-km odcinka od miasta Wonsan do Gilju, gdzie z pociągu trzeba było przesiadać się do samochodów, zajęło ponad 10 godzin. Według zapowiedzi prezydenta Moona na całym Półwyspie Koreańskim ma zapanować pokój, a połączenie kolejowe z Eurazją pozwoli Północy na czerpanie pełnymi garściami z ekonomicznych możliwości.Dla Moon Jae-ina czerwcowe spotkanie z Putinem było trzecim szczytem z rosyjskim prezydentem od momentu objęcia stanowiska w maju 2017 roku. Korea Południowa chce podpisać z Rosją umowę o wolnym handlu (FTA). Celem jest osiągnięcie wymiany handlowej na poziomie 30 mld dolarów (obecnie wynosi 20 mld) i milion turystów podróżujących między oboma krajami do 2020 roku. Podczas wizyty podpisano list intencyjny w sprawie FTA oraz 11 umów dotyczących ułatwień w dwustronnych relacjach. Południe ma otworzyć szpital w rosyjskim Skolkowie, centrum innowacji i nowych technologii pod Moskwą nazywanym rosyjską Doliną Krzemową.Współpraca między Południem a Rosją oraz rola Moskwy w dalszym otwieraniu się Północy na świat ma być dalej dyskutowana podczas tegorocznej edycji Wschodniego Forum Ekonomicznego, które odbędzie się między 11 a 13 września we Władywostoku. Spodziewany jest także prezydent Chin Xi Jinping, dla którego Rosja miała specjalnie zmienić datę szczytu (podczas ubiegłorocznej edycji WFE chińska delegacja składała się jedynie z urzędników niskiego szczebla). Swój udział zapowiada również premier Japonii Shinzo Abe. Podczas pierwszej fazy negocjowania między Pjongjangiem, Seulem, Pekinem i Waszyngtonem Japonia została ewidentnie na bocznym torze i musi korzystać z każdej okazji, by nie stracić wpływów po otwarciu gospodarki Północy.Co więcej, porozumienie między Seulem a Moskwą skłania Pekin do podejmowania konkretnych kroków dotyczących Korei Północnej. Choć pozycja Xi Jinpinga jest wielokrotnie podkreślana podczas podróży Kim Dzong Una - na szczyt w Singapurze przywódca Korei przyleciał jumbo jetem w barwach Air China, trzykrotnie spotykał się także w ciągu dwóch miesięcy z Xi prezydentem Chin; podczas wizyty w czerwcu nazwał Chińczyka określeniem "rodzic" zarezerwowanym dotychczas wyłącznie do swojego dziadka Kim Ir Sena, założyciela reżimu - to wejście rosyjskiego kapitału do reżimu oznacza automatycznie mniej miejsca na chińskie inwestycje. Pekin chciałby, żeby Korea Północna stała się naturalnym elementem Nowego Jedwabnego Szlaku.Czytaj także: Gdyby Koree się zjednoczyły...