Polska Agencja Inwestycji i Handlu niedługo otworzy biuro w Chengdu

Dotąd nasze działania koncentrowaliśmy głównie na promocji Polski jako miejsca lokowania inwestycji chińskich czy azjatyckich, teraz coraz bardziej stawiamy na pobudzanie działalności eksportowej polskich przedsiębiorców, m.in. na rynek chiński - powiedział PAP szef biura PAIH w Szanghaju Andrzej Juchniewicz.

Wyjaśnił, że Chengdu to "niezwykle perspektywiczny" rynek Chin Zachodnich.



- Jest to właściwie jedyne miejsce w Chinach, gdzie większość mieszkańców kojarzy Polskę, m.in. ze względu na połączenie kolejowe Łódź-Chengdu - powiedział Andrzej Juchniewicz



Podkreślił, że daje to możliwość bezpośredniego wejścia polskich produktów i marek przez Chiny Zachodnie do innych rejonów Azji.



- Zainteresowanie polskich przedsiębiorców sprzedażą produktów do Chin jest duże- powiedział Andrzej Juchniewicz.



Wskazał, że kwartalnie ZBH w Szanghaju odpowiada na ok. 150-200 zapytań ws. rynku chińskiego dotyczących np. certyfikacji, kanałów sprzedaży, targów.

Juchniewicz zaznaczył, że na szkoleniach PAIH dotyczących eksportu do Chin, które odbywały się w lutym w warszawskiej siedzibie Agencji, była ponad setka przedsiębiorców.



- Świadczy to o tym, że Azja, a w szczególności Chiny pojawiają się na radarze polskiego biznesu - ocenił.



Wskazał na dużą rolę administracji publicznej we wspieraniu polskich przedsiębiorców w tych działaniach.



- Chodzi o to, żeby wyszli wreszcie z kokonu Unii Europejskiej i zaczęli silniej eksportować na dalsze rynki - zaznaczył Andrzej Juchniewicz.

Według niego szansą dla polskich firm, w szczególności z sektora MŚP, będą pierwsze w historii Chin targi poświęcone współpracy importowej - China International Import Expo, które rząd w Pekinie uważa za ważny krok ku liberalizacji handlu i otwarciu tamtejszego rynku na artykuły importowane.



PAIH będzie polskim koordynatorem wydarzenia.



-Już teraz zapraszamy rodzimych przedsiębiorców do udziału w tej pięciodniowej imprezie, która rozpoczyna się 5 listopada tego roku - powiedział Andrzej Juchniewicz.

- Będziemy mieć do dyspozycji prawie 800 m kw powierzchni wystawienniczej w pawilonach branżowych: urządzenia elektroniczne, odzież i akcesoria, motoryzacja, urządzenia nowej generacji, żywność i produkty rolne, urządzenia medyczne i wyposażenie oraz handel usługami - zapowiedział.

Wcześniej, jak przypomniał, polscy przedsiębiorcy mogą "zaprezentować się na targach produktów Europa Środkowo Wschodnia-Chiny w Ningbo, które odbędą się 8-12 czerwca".



Dodał, że rodzime firmy będą mogły również uczestniczyć w realizowanym przez PAIH programie Polskie Mosty Technologiczne, wspierającym ekspansję zagraniczną - także do Chin.

Według Andrzeja Juchniewicza w zacieśnianiu współpracy handlowej między Polską a Chinami pomaga też inicjatywa Pasa i Szlaku.



- Mam tu na myśli nie tylko współpracę logistyczną, ale też możliwość "wypychania" polskiego eksportu na rynek chiński. W końcu chińskie władze centralne zrozumiały, że nie jest to autostrada czy szlak kolejowy tylko w jedną stronę, czyli z Chin do Europy. Na tym przedsięwzięciu muszą skorzystać obie strony - powiedział. Andrzej Juchniewicz.

W ocenie Andrzeja Juchniewicza jest szansa, by zmienić niekorzystny bilans obrotów handlowych między Polską a Chinami.



Według GUS w pierwszej połowie 2017 r. eksport z Polski do Chin wyniósł ok. 1 mld 61 mln dol., zaś import z Chin do Polski - ok. 12 mld 341 mln dol.



- Mając na uwadze, że władze centralne Państwa Środka w perspektywie 3-5 lat stawiają na promocję importu do Chin oraz uwzględniając inwestycje chińskie w Polsce ten bilans, mam nadzieję, poprawi się na naszą korzyść. Nie będzie to oczywiście proporcja 1:2, ale raczej 1:9 - ocenił Andrzej Juchniewicz.