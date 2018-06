Polskie firmy mogą zmodernizować białoruskie oczyszczalnie ścieków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest gotowy pomóc Białorusi w remoncie ich oczyszczalni ścieków; zachęca do tego polskie firmy. Do wzięcia jest 100 mln zł.

Fundusz wspólnie z resortami środowiska, spraw zagranicznych oraz ambasadą RP w Mińsku zorganizował 12-15 czerwca wizytę studyjną w stolicy Białorusi.

W jej ramach której rozmawiano m.in. możliwość współpracy polskich i białoruskich przedsiębiorców w gospodarce wodno-ściekowej.

Pod koniec kwietnia br. Fundusz uruchomił specjalny program, który dzięki modernizacji oczyszczalni ścieków na Ukrainie i Białorusi, ma przyczynić się do poprawy stanu wód w Polsce, szczególnie Bugu.

- W związku z dynamicznym rozwojem rynku wschodniego, w tym rozszerzaniem aktywności Narodowego Funduszu na Białorusi, niezwykle ważne wydaje się upowszechnienie oferty polskich przedsiębiorstw, mogących potencjalnie zaangażować się w budowę i modernizację istniejących tam obiektów wodno-kanalizacyjnych. Celem wizyty była prezentacja stronie białoruskiej polskich firm i ich możliwości projektowych, produkcyjnych i wykonawczych, ze wskazaniem na możliwą współpracę. Polscy przedsiębiorcy mieli okazję do bezpośrednich spotkań z firmami białoruskimi - poinformował Fundusz.



Jak dodano, podczas wizyty polska delegacja spotkała się z zarządem oczyszczalni ścieków w Mińsku, a także odwiedziła cztery oczyszczalnie w Obwodzie Brzeskim, w miejscowościach Kosowo, Prużany, Ostromieczewo i Kobryń - w celu rozpoznania potrzeb inwestycyjnych strony białoruskiej.



- NFOŚiGW deklaruje możliwości udzielenia wsparcia finansowego oczyszczalniom przygranicznym w ramach istniejącego programu priorytetowego pn. Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug - zaznaczono w komunikacie.



Pod koniec kwietnia br. Fundusz uruchomił specjalny program, który dzięki modernizacji oczyszczalni ścieków na Ukrainie i Białorusi, ma przyczynić się do poprawy stanu wód w Polsce, szczególnie Bugu. Nabór wniosków zainteresowanych firm trwać będzie do 30 listopada br. Budżet programu do 2023 to 100 mln zł w formie preferencyjnych pożyczek.



W 2016 roku Najwyższa Izba Kontroli wskazała na konieczność budowy nowoczesnych oczyszczalni u naszych wschodnich sąsiadów, bez tego nie uda się poprawić jakości wody w Bugu. Izba wykazała, że jeszcze 10 lat temu stan wód tej rzeki pod względem zanieczyszczeń określany był jako zadawalający.



Obecnie jest znacznie gorzej. Ponad 90 proc. ścieków nieoczyszczonych lub oczyszczonych w sposób niewystarczający wpływa do Bugu ze strony Ukrainy. Głównym "zanieczyszczającym" jest aglomeracja lwowska.



W ubiegłym roku we Lwowie NFOŚiGW podpisał porozumienie ws. modernizacji tamtejszej oczyszczalni ścieków, która ma kosztować ok. 200 mln euro. Co do Białorusi, to Fundusz wspierał modernizację oczyszczalni ścieków w Brześciu już dwa razy; w 2009 i w 2011 roku na łączną kwotę ponad 5 mln zł. Fundusz podkreśla, że osiągnięto wówczas efekt ekologiczny, tzn. polepszono stan tamtejszych wód wpływających do Bugu.



Międzynarodowa zlewnia Bugu zajmuje blisko 40 tys. km kw. Prawie 50 proc. tej powierzchni znajduje się w Polsce, ponad 23 proc. na Białorusi, a ponad 27 proc. - na Ukrainie. Zanieczyszczenia z Ukrainy i Białorusi, Bugiem trafiają m.in. do Jeziora Zegrzyńskiego, które po Wiśle (w ok. 30 proc.) stanowi drugie źródło wody dla Warszawy.

Białoruś Przelicz walutę

rubel (BYN)

1,863 złoty (PLN) 0,431 EUR, 0,499 USD

Polska Przelicz walutę

złoty (PLN)

1 złoty (PLN) 0,232 EUR, 0,268 USD