Putin 4.0 nie odpuści. Bruksela powinna zrewidować swoją postawę

Wraz z kolejnymi zwycięskimi wyborami prezydenckimi Władimira Putina wiadomo, że zmian w polityce Rosji wobec sąsiadów raczej nie będzie. Czy to oznacza problemy dla Ukrainy? Jak w tym kontekście powinna zachować się Unia Europejska? Oto co mówili na ten temat uczestnicy debaty „Putin 4.0. Rosja i jej polityka wobec regionu w roku wyborów prezydenckich”, która odbyła się podczas X Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Sytuacja w Rosji - co oczywiste - największe zainteresowanie budzi na Ukrainie. Po tym, jak Moskwa rozpoczęła okupację Krymu, stosunki pomiędzy oboma państwami są fatalne. Nic nie wskazuje, że w najbliższym czasie mogłyby one ulec poprawie. Czy zmienią to przyszłoroczne wybory u naszego wschodniego sąsiada, które będą miały wyjątkowy charakter, bo pierwszy raz w historii odbędą się w jednym roku wybory parlamentarne i prezydenckie?

Kateryna Kruk, Global Ukrainians. Fot. PTWP

Jewgienij Gontmacher, European Dialogue, Expert Group.Fot. PTWP.

Juraj Marusiak, Słowacka Akademia Nauk. Fot. PTWP

Adama Eberhardt, dyr. Ośrodka Studiów Wschodnich . Fot. PTWP

Pierwotnie ten zainicjowany przez Polskę program określający wymiar wschodniej polityki Unii w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa miał przybliżyć do wspólnoty nie należące do niej kraje naszego regionu.

- W 2019 r. w Ukrainie odbędą się wybory parlamentarne i prezydenckie. Od ich rezultatu będzie zależało, co dalej będzie się działo z Ukrainą - przyznaje Kateryna Kruk, Global Ukrainians.Jak podkreśla, sytuacja na Ukrainie się poprawia, nadal jest jednak trudna. - W kraju realizowane są trudne reformy. Stąd tak ważne wybory w przyszłym roku. One pokażą, czy Ukraina dalej będzie się rozwijała, czy popadnie w stagnację - dodaje Kruk.Co ciekawe, w tej ostatniej znajduje się Rosja.- Widoczna jest stagnacja ekonomiczna, stagnacja polityczna, widoczny jest raczej pesymizm - mówi Jewgienij Gontmacher, European Dialogue, Expert Group. Zdaniem ekonomisty to, co będzie się działo w regionie, w jaki sposób będzie postępowała Rosja, w dużym stopniu zależy od cen ropy naftowej. Należy bowiem pamiętać, że ta, wraz z gazem ziemnym, zapewnia gros wpływów do rosyjskiego budżetu. Niskie ceny węglowodorów to niedobory w kasie państwa.- Ceny ropy obecnie władzom w Moskwie sprzyjają. Jednak dalsze perspektywy są mgliste - uważa ekonomista. Podkreśla także, że na Rosji mogą się odbić także nakładane sankcje.Obecnie w ich skuteczność wielu powątpiewa, jednak zdaniem Gontmachera w dłuższej perspektywie mogą uderzyć w interesy Kremla. Problemem może być na przykład dotarcie do sprzętu wydobywczego. Amerykańskie firmy w technologii poszukiwań i wydobycia węglowodorów stanowią światową ekstraklasę. Tymczasem sankcje nałożone po zajęciu Krymu sukcesywnie rozszerzane mogą utrudnić pozyskanie sprzętu.Następstwem tego mogą być w dłuższej perspektywie problemy z produkcją ropy naftowej i gazu ziemnego.Jak w obecnej sytuacji powinna się zachować Unia Europejska?Jak twierdzi Juraj Marusiak ze Słowackiej Akademii Nauk, przydałaby się analiza tego, jak obecnie rozmawiać z Rosją.- Nie da się ukryć, że obecnie współpraca partnerska z Rosją wydaje się trudna, a być może w niektórych obszarach wręcz niemożliwa - komentuje Marusiak. Według niego należy pamiętać zarówno o różnym punkcie patrzenia poszczególnych krajów, jak i polityków.- To, co zaprząta głowy europejskich polityków, to przede wszystkim Brexit. Polityka wobec Rosji i krajów regionu, choć ważna, nie jest obecnie na pierwszym planie - podkreśla Marusiak.Co więcej - nie można takiego samego podejścia stosować wobec wszystkich państw regionu.- Unia Europejska powinna rozważyć co dalej z krajami po byłym ZSRR. Zróżnicowane podejście jest konieczne - mówi akademik. - Dla niektórych krajów Rosja nadal będzie głównym partnerem (wskazuje na przykład Armenię). Na Europę otwiera się Mińsk, a Mołdawia także chce zmian - wylicza Marusiak. Jego zdaniem, to wszystko wskazuje, że być może trzeba przeanalizować dotychczasowe podejście i zrewidować je.W regionie widać bowiem silne sympatie proeuropejskie. Choć na przykład, jak zaznacza Kateryna Kruk, Ukraina raczej dryfuje w stronę USA niż Brukseli. Po części wynika to z tego, co robi Bruksela. – Unia po deklaracji, że Kijów chce do Unii Europejskiej, nic nie powiedziała. To z pewnością nie było to, czego Kijów oczekiwał – przyznaje Kruk.Zdaniem dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich Adama Eberhardta potrzebne jest nowe podejście Unii do krajów regionu, bo w ostatnich latach doszło do zmian.Być może nawet nowe Partnerstwo Wschodnie.Część inicjatyw programu, np. ruch bezwizowy, kwestie handlu, udało się uzgodnić.Teraz według dyrektora Eberhardta przydałyby się takie działania, które odczuto by w krajach przynależnych do Partnerstwa Wschodniego, ale na szczeblu lokalnym.