Rosja grozi Białorusi embargiem

Od początku 2018 r. Rosja stara się ograniczyć dostawy mleka z Białorusi. Zarzuca białoruskim wyrobom niską jakość i oskarża Mińsk o reeksport europejskiej produkcji mleczarskiej objętej rosyjskimi sankcjami. Groźby wprowadzenia zakazu importu mają związek z problemami rosyjskich producentów mleka. Ci bowiem nie są w stanie konkurować z oferującymi swoje wyroby po niższych cenach białoruskimi producentami. Dotyczy to zwłaszcza mleka w proszku. Rosja zwleka jednak z wprowadzeniem embarga. Zbyt uzależniona jest od dostaw z zagranicy; zwłaszcza właśnie tych z Białorusi.

Rosja oskarża Białoruś o nieuczciwe praktyki rynkowe

W ostatnich miesiącach odbyło się kilka rund konsultacyjnych między resortami rolnictwa obu państw. Rosja zaproponowała powołanie jednego operatora, który obsługiwałby białoruski eksport wyrobów mleczarskich do Rosji. Strony nie porozumiały się co do szczegółów. Rozmowy trwają. Jednak skutkiem wystąpienia napięć w relacjach między oboma państwami było zmniejszenie białoruskiego eksportu mleka i wyrobów mleczarskich do Rosji o ponad 22 proc. w pierwszym kwartale 2018 roku.

Agencja Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej (Rosselchoznadzor) zapowiedziała wprowadzenie zakazu importu z Białorusi mleka (przede wszystkim w proszku) i wielu produktów z niego wytworzonych pod koniec lutego tego roku. Zakaz miałby nie dotyczyć mleka w opakowaniach detalicznych. Termin wprowadzenia embarga była już jednak kilkakrotnie przekładany i wciąż nie obowiązuje.



Konieczność wprowadzenia ograniczeń strona rosyjska motywowała początkowo niską jakością białoruskich produktów. Następnie pojawiły się zarzuty o reeksportowanie przez białoruskie przedsiębiorstwa wyrobów mleczarskich z państw bałtyckich i innych, objętych prezydenckim embargiem z sierpnia 2014 roku (wprowadzonym w ramach rosyjskiej odpowiedzi na zachodnie sankcje). Mińsk zarzuca natomiast stronie rosyjskiej protekcjonizm. Jego zdaniem zakaz miałby bowiem służyć jedynie ochronie rosyjskich producentów mleka.



Białoruś na początku 2018 r. dwukrotnie obniżała ceny eksportowanego do Rosji mleka w proszku. W stosunku do stycznia 2017 r. zmniejszyły się one o 40 proc., do poziomu z 2013 roku. Rosyjscy producenci nie są w stanie podołać takiej konkurencji; ich ceny są bowiem o co najmniej 10 proc. wyższe. Rosyjskie mleko trafia więc do magazynów. Dopiero wprowadzenie zakazu lub ograniczenie dostaw, przyczyniłoby się do podniesienia cen i umożliwiłoby jego sprzedaż.



Embargo Rosji na produkty z UE zwiększyło deficyty na rynku wewnętrznym

Rozwój własnego rynku priorytetem

Import mleka maleje

Należy zauważyć, że Rosja obecnie nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swojego zapotrzebowania na mleko i produkty mleczarskie. Zgodnie z szacunkami, deficyt wynosi około 20 proc. spożycia. W ciągu ostatnich 10 lat wielkość produkcji mleka w Rosji wahała się w przedziale od 32,6 mln ton (2009 rok) do 30,5 mln ton (2013 rok), a w 2017 r. osiągnęła poziom 31 mln ton. Jednocześnie w ciągu ostatnich 3 lat, na skutek m.in. wprowadzenia embarga i rosyjskiej polityki substytucji importu, import mleka zmniejszył się o około 20 proc. W konsekwencji wzrosły ceny produktów mleczarskich na rosyjskim rynku. Ich spożycie spadło do około 240 kg rocznie per capita (tj. ok. 70 procent normy ustanowionej przez Ministerstwo Zdrowia FR).Na embargu skorzystała Białoruś, która w ciągu ostatnich 4 lat zdołała zwiększyć eksport mleka i produktów mleczarskich do Rosji o 40 proc.; z 4 mln ton mleka i produktów mlecznych w 2013 roku do około 5,6 mln ton w 2017 roku (tj. około 80 proc. rosyjskiego importu). Białoruś jest teraz największym dostawcą mleka do Rosji. Jej udział w rosyjskim imporcie mleka w proszku wynosi ponad 90 proc., serwatki w proszku - 50 proc., śmietanki - 95 proc., masła śmietankowego - 75 proc., sera - 80 proc., mleka zagęszczonego - 100 proc. W ciągu ostatnich 4 lat (od 2013 roku) Białoruś zdołała zwiększyć swoją produkcję o prawie 20 proc. - do 7,3 mln ton w 2017 r.

Rosja od kilku lat stara się jednak rozwijać swój rynek mleczarski i ograniczać zależność od importu. 5 kwietnia minister rolnictwa FR Aleksandr Tkaczow wręcz zasugerował Białorusi, aby ta poszukała nowych rynków zbytu mleka, ponieważ Rosja zamierza w 90 procentach zapełnić swój rynek samodzielnie. W 2015 roku wdrożony został państwowy program wsparcia dla branży mleczarskiej, który zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rolnictwa FR kosztował dotychczas 87 mld rubli (ok. 1,5 mld USD). Jednak rodzima produkcja mleka zwiększyła się w tym czasie jedynie o 1,5 proc., do 31 mln ton w 2017 r. Przy czym wzrosty dotyczyły w zasadzie jedynie dużych przedsiębiorstw rolnych, podczas gdy produkcja w gospodarstwach indywidualnych spadała.Spory handlowe, w tym nakładanie embarga na import różnego rodzaju towarów, są ważnym instrumentem polityki zagranicznej Rosji. Kreml wykorzystuje je nie tylko do chronienia rodzimych konsumentów i przedsiębiorców, ale również w celach represyjnych, prewencyjnych bądź też do testowania gotowości do ustępstw partnerów zagranicznych. Mimo deklarowanych przyjaznych relacji rosyjsko-białoruskich, instrument ten jest również bardzo często stosowany wobec Mińska. Poprzednie ograniczenie dotyczące rynku mleczarskiego wprowadzone zostało wiosną 2017 roku, kiedy to Rosselchoznadzor, podważając jakość białoruskiej produkcji, objął zakazem dostawy do FR około 60 białoruskich zakładów mięsnych i mleczarskich.

Nie ma pewności, że obecny spór rozwiąże powołanie jedynego operatora, który obsługiwałby białoruski eksport produktów mleczarskiej dla Rosji. Strony jak na razie nie zdołały bowiem uzgodnić szczegółów, między innymi tego, czy operator będzie białoruski, czy też rosyjsko-białoruski, czy jego kompetencje obejmować będą cały eksport mleczarski czy tylko mleko w proszku. Nie porozumiano się także w kwestii sposobu ustalania ceny eksportowanych towarów do Rosji. Ponadto zastrzeżenie wobec pomysłu zmonopolizowania dostaw mleka z Białorusi zgłosiła Rosyjska Służba Antymonopolowa.Niezależnie od rezultatów konsultacji, Rosja zdołała częściowo zrealizować swój cel i ograniczyć import mleka i produktów mleczarskich. Według szacunków analitycznego ośrodka Milk News, w pierwszym kwartale 2018 r. import z Białorusi zmniejszył się o 22 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2017. W wielkościach fizycznych dostaw odnotowano 14-procentowy spadek. Przy czym odnotowano również zmniejszenie dostaw z Nowej Zelandii, Turcji i Argentyny.