Rusza biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Astanie

19 czerwca oficjalnie rusza biuro PAIH w Astanie. Inauguracja działalności pierwszej placówki Agencji w regionie zbiega się z rozpoczęciem Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego, w którym uczestniczą polskie firmy pod przewodnictwem wiceszefa MPiT Tadeusza Kościńskiego.

- Jadą z nami firmy z takich branż jak kosmetyczna, spożywcza oraz transportowa i logistyczna. Przedsiębiorcy będą m.in. uczestniczyć w rozmowach B2B. Forum traktujemy jako kluczowe wydarzenie dla polskiego i kazachstańskiego biznesu, najważniejsze w tym roku - powiedział wiceprezes Agencji Krzysztof Senger.Dodał, że głównym celem forum jest promocja polskiego biznesu jako interesującego partnera dla firm kazachstańskich, nawiązywanie nowych relacji oraz wzmocnienie kontaktów gospodarczych z krajami całej Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG). - Planujemy otwarcie kolejnych biur w Azji Centralnej, niebawem ruszy nasze przedstawicielstwo w Taszkiencie - zapowiedział.Czytaj także: Przemysł wydobywczy w Kazachstanie przyciąga inwestorów Rządowo-biznesowej delegacji na Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze przewodniczy wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński. Jak zaznaczył wiceszef resortu, w ubiegłym roku polsko-kazachstańskie obroty handlowe wzrosły o ponad 60 proc., co jest dowodem na potencjał związany z wzajemną współpracą gospodarczą. "Zależy nam na umacnianiu obecności rodzimych firm na perspektywicznych rynkach pozaeuropejskich, a do takich z pewnością należy Kazachstan, który zarazem jest bramą do innych rynków regionu" - podkreślił Kościński cytowany we wtorkowym komunikacie.Według Kościńskiego poza handlem wzrasta także zainteresowanie realizacją projektów inwestycyjnych oraz wymianą doświadczeń, "w tym przekazywaniem polskich rozwiązań m.in. w działaniach na rzecz wzmacniania MŚP".Jak wyjaśnił z kolei Senger, do priorytetowych obszarów działalności polskich firm w Kazachstanie należą: farmacja, przemysł maszynowy, maszyny i urządzenia, sektor usług transportowych, budowlanych, produkcja rur z tworzyw sztucznych i chemii użytkowej oraz branża spożywcza. Podkreślił, że polskim hitem eksportowym na tamtejszy rynek są wyroby farmaceutyczne i higieniczne oraz kosmetyki, a dynamika eksportu stabilnie rośnie.- W ciągu ostatnich trzech lat wartość sprzedaży polskich towarów do Kazachstanu znacznie wzrosła, dzięki czemu zwiększa się nasza nadwyżka handlowa. W pierwszym kwartale 2018 r. sprzedaliśmy na tamtejszy rynek towary o wartości zbliżonej do sumy wywozu w 2016 r. - wyjaśnił. Według danych Ministerstwa Gospodarki Narodowej Republiki Kazachstanu eksport polskich towarów na kazachstański rynek wyniósł w 2016 r. 5,75 mln dolarów, a w 2015 r. było to 2,54 mln dolarów.Krzysztof Senger ocenił, że gospodarka Kazachstanu jest najsilniej rozwiniętą w regionie Azji Centralnej oraz najbardziej otwartą na inwestycje i współpracę zagraniczną "Tamtejszy rząd gwarantuje wsparcie dla inwestorów zagranicznych w priorytetowych sektorach gospodarki" - powiedział. Według niego za inwestowaniem na tamtejszym rynku przemawia również konkurencyjne położenie geograficzne i duży potencjał tras tranzytowych, a współpraca gospodarcza z Kazachstanem zapewnia dostęp do konsumentów EUG (Kazachstanu, Rosji, Białorusi, Kirgistanu i Armenii), Azji Centralnej oraz Zachodnich Chin. "Dzięki prężnie działającym na kazachstańskim rynku polskim firmom, nasze inwestycje i przedsiębiorstwa są tam rozpoznawalne i kojarzone z wysoką jakością" - podkreślił.Jak zaznaczyła szefowa ZBH PAIH w Astanie Julia Horodecka, na prośbę polskich przedsiębiorców biuro przygotowuje listy potencjalnych partnerów, wykaz targów branżowych, sektorowe analizy, a także zbiera informacje na temat taryf celnych, podatków i warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Kazachstanie.