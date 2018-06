Rząd Włoch "nie jest zadowolony" z amerykańskich ceł

Rząd Włoch "nie jest zadowolony" z ceł na stal i aluminium nałożonych przez USA m.in. na kraje UE. Takie stanowisko przedstawił po szczycie G7 w Kanadzie premier Giuseppe Conte. Dla niego udział w obradach był debiutem tydzień po zaprzysiężeniu rządu.

Odnosząc się do konfliktu na tym tle, do jakiego doszło w czasie obrad G7, włoski premier oświadczył: - Kraje europejskie, a wśród nich i my, nie mogą być zadowolone, bo z powodu tych kroków mogą być stratne.

Conte wyraził nadzieję na wypracowanie "wspólnego rozwiązania", które w "rozsądnym terminie" doprowadzi do rewizji systemu Światowej Organizacji Handlu. Powstał on, jak przypomniał, bardzo dawno temu i musi zostać dostosowany do nowych warunków.- My, europejscy partnerzy zgodziliśmy się co do potrzeby interwencji. Kroki protekcjonistyczne w tak zintegrowanym systemie wywołują reakcje i kontrreakcje- dodał nowy premier Włoch.We włoskich mediach cła komentują też przedstawiciele krajowej federacji producentów stali Federacciai. "Należy zachować stalowe nerwy i nie wywoływać wojny handlowej katastrofalnej dla Włoch, drugiej potęgi w dziedzinie produkcji stali w Europie, po Niemczech" - oceniła federacja, cytowana przez agencję ANSA.Prezes federacji Antonio Gozzi wyraził opinię, że sytuacja we Włoszech jest pod kontrolą. Jego zdaniem włoska stal mimo ceł może pozostać konkurencyjna na rynku w USA, gdzie ceny są bardzo wysokie.