"TTIP-light"? Perspektywy wyjścia z kryzysu handlowego między Europą a USA

Tak złych relacji między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską nie było od dziesięcioleci. Po wyjściu USA z porozumień klimatycznych, wycofania się z porozumienia z Iranem szczyt G7 w Charlevoix był kolejnym ciosem dla UE. Czy w sytuacji tak znaczących konfliktów możliwe jest przesunięcie punktu ciężkości i otwarcie potencjalnych drzwi współpracy, które przez ostatnie miesiące wydawały się szczelnie zamknięte? Czy Unia i Stany Zjednoczone są w stanie rozwiązać problemy nie tylko w relacjach dwustronnych, ale także część kwestii o charakterze globalnym?

Pod koniec maja przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zadeklarował, że Unia jest skłonna zaoferować Stanom znaczne ustępstwa i podpisać umowę o wolnym handlu TTIP w wersji "light".

Tylko Niemcy i Włochy wyraziły poparcie w sprawie porozumienia dwustronnego; Holendrzy, Szwedzi i Francuzi wykluczają na tym etapie jakiekolwiek dyskusje.

Zgodnie z założeniami Komisji na pierwszy plan powinny wyjść negocjacje dotyczące eliminacji stawek celnych na produkty nierolne.

Unia wielokrotnie powtarzała, że nie będzie negocjować z nożem na gardle. W polityce "wszyscy na jednego" Unia Europejska w pewnym aspekcie może także sporo wygrać. W przypadku braku przywództwa w handlu międzynarodowym, które przez dziesięciolecia należało do Stanów, Unia będzie mogła umocnić swoją pozycję lidera i z większą łatwością forsować promowane przez siebie zasady handlu.

Ogłoszone przez Stany Zjednoczone taryfy na stal i aluminium, brak zgody na nominację sędziów ciała odwoławczego Światowej Organizacji Handlu (WTO), wyjście z porozumienia nuklearnego z Iranem czy wycofanie USA z klimatycznej umowy paryskiej to tylko kilka z serii jednostronnych decyzji prezydenta Trupa, mających znaczący wpływ nie tylko na relacje transatlantyckie, ale podważających funkcjonowanie międzynarodowego systemu opartego o reguły i współpracę.



Czy w sytuacji tak znaczących konfliktów i amerykańskiej polityki szantażu możliwe jest przesunięcie punktu ciężkości i otwarcie potencjalnych drzwi współpracy, które od wielu miesięcy wydają się szczelnie zamknięte? Czy Unia i Stany Zjednoczone są w stanie rozwiązać problemy nie tylko w relacjach dwustronnych, ale także część kwestii o charakterze globalnym?



Gospodarki Europy i Stanów Zjednoczonych są ze sobą nierozerwalnie związane, jednocześnie reprezentując dwie główne potęgi handlowe świata. Unia jest największym sojusznikiem USA, podczas gdy Stany Zjednoczone są najważniejszym zewnętrznym partnerem handlowym Wspólnoty w zakresie obrotu towarów i usług. Amerykański eksport do UE wspiera około 2,6 miliona amerykańskich miejsc pracy, podczas gdy prawie 200 000 europejskich firm sprzedaje towary i usługi do Stanów Zjednoczonych. Co więcej, te dwie gospodarki stanowią około 60 proc. światowych zasobów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Wojna handlowa miałaby zatem katastrofalne konsekwencje dla obu partnerów i ich obywateli.



