Tunezja nie chce opierać przyszłości na turystyce i rolnictwie. Woli postęp naukowy i technologiczny

Przyjęta w kwietniu przez parlament Tunezji ustawa o wsparciu nowych przedsięwzięć biznesowych jest jednym ze sposobów pobudzania gospodarki. Boryka się ona z ogromnymi problemami po zapaści sektora turystycznego spowodowanej zamachami terrorystycznymi sprzed trzech lat. Odczuwa ona także skutki protestów związanych z podwyżkami opłat komunalnych oraz wprowadzanym przez rząd programem oszczędnościowym. Tunezja chce więc skorzystać z trwającego w Afryce boomu na nowe technologie informatyczne.

Ustawę przyjęto przy wsparciu Islamskiego Banku Rozwoju (IsDB), który uruchomił nowy fundusz na dalszą transformację Tunezji w wysokości 500 mln USD.

Premier Tunezji ogłosił zmianę priorytetów rozwojowych państwa: rolnictwo i turystyka będą odgrywały mniejszą rolę w gospodarce.

Kołem zamachowym wielu afrykańskich gospodarek, które próbują uciec od uzależnienia od rolnictwa, stają się nowe technologie.



Tunezja to jedyny kraj północnej Afryki, który po arabskiej wiośnie 2011 roku, obalając wieloletniego dyktatora Zin el-Abidina Ben Alego, wprowadza zmiany w polityce oceniane przez Zachód jako prodemokratyczne. Jednak gospodarka tego kraju jest uzależniona od finansowania zewnętrznego; na przykład od kredytów z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (3 mld dol.). Pomoc jest obwarowana wieloma warunkami, między innymi wymogiem prowadzenia polityki oszczędzania.



Po zamachu terrorystycznym w kurorcie Sousse w 2015 r., który pochłonął życie 38 turystów i spowodował zapaść sektora turystycznego, ubiegły rok przyniósł poprawę. W 2017 r. Tunezję odwiedziło 6,7 mln turystów (23 proc. więcej niż rok wcześniej): w tym 1,66 mln Europejczyków (19,5 proc. więcej niż rok wcześniej) i 2,32 mln Algierczyków. Zostawili w Tunezji 1,09 mld dol. (ponad 16,3 proc. więcej niż w 2016 r.). Turystyka tworzy 8 proc. tunezyjskiego PKB. Z Polski pasze, z Tunezji kwiaty

Ustawę o wspieraniu start-upów, zatwierdzoną przez tunezyjski parlament 3 kwietnia, przyjęto przy poparciu Islamskiego Banku Rozwoju (IsDB). Uruchomił on nowy fundusz na dalszą transformację Tunezji w wysokości 500 mln USD. Środki te mają zostać przeznaczone na wspieranie inicjatyw podejmowanych na niwie nauki, technologii i innowacji. Przy okazji premier Youssef Chahed zapowiedział uruchomienie do 2020 r. strategii cyfrowej Tunezji. Jest to zbieżne ze zobowiązaniami IsDB wobec Tunezji, które do tego roku mają sięgnąć 3,2 mld USD i będą obejmowały wsparcie takich dziedzin jak energetyka, gospodarka wodna, rolnictwo, ochrona zdrowia, edukacja, zatrudnienie młodzieży i rozwój sektora prywatnego.



Ustawę przyjęto po dwuletniej debacie rządu z przedsiębiorcami, przedstawicielami stowarzyszeń obywatelskich i inwestorami. Główna zmiana polega na przewartościowaniu priorytetów. Takie dziedziny jak nauka i technologia mają być głównymi motorami transformacji gospodarczej, zastępując te tradycyjne: turystykę i rolnictwo.



To dobra wiadomość dla Polski. Widzimy bowiem szansę na rozwój współpracy z tunezyjskim sektorem rolnym. Możemy dostarczać na tamtejszy rynek pasze niezawierające składników pochodzenia zwierzęcego, moglibyśmy zwiększyć eksport artykułów rolno-spożywczych; w szczególności zbóż i cukru. Za to Tunezja jest pierwszym eksporterem oliwy z oliwek na świecie. Ponadto popularnymi towarami eksportowymi są tam daktyle, owoce cytrusowe i rośliny ozdobne. Tunezja, z uwagi na położenie, może stać się także platformą współpracy z kontynentem afrykańskim.



Ambasador Joanna Wronecka, która kierowała naszymi placówkami między innymi w Egipcie i Maroku, a obecnie jest przedstawicielem RP przy ONZ, przyznaje, że kraje afrykańskie stają się ważnymi partnerami dla naszych przedsiębiorców.

Kto może nazwać firmę start-upem?

W ramach nowych przepisów raczkujące przedsiębiorstwa będą wspierane finansowo. Przyznaje się im zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Pracownicy sektora prywatnego i publicznego mogą skorzystać z rocznej przerwy w dotychczasowej pracy i spróbować prowadzić własny biznes. Rząd ma ich w tym wspierać i pomagać składać wnioski o międzynarodowe granty na nową działalność.



Nowa ustawa określa, kto może nazwać swoją firmę start-upem. By otrzymać taką kwalifikację trzeba będzie spełnić pięć kryteriów: firma w ramach projektu start-upowego musi istnieć na rynku mniej niż 8 lat, liczba jej pracowników nie może przekraczać stu, ponad dwie trzecie jej akcjonariuszy musi być założycielami firmy lub inwestorami z funduszy hedgingowych, powinna mieć innowacyjny model biznesowy oparty na technologii, a jej działania powinny przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. Ustawa nie wymaga, aby start-up był technologicznym biznesem, ale stwierdza, że w firmie mają być wykorzystywane nowe technologie. Premier Youssef Chahed przyznał na Twitterze, że jest to krok do osadzenia gospodarki w erze cyfrowej, konieczny z powodu słabego wzrostu gospodarczego kraju, wysokiego bezrobocia i ogólnego zubożenia zagrażającego postępowi.



Zmiany w przepisach i wsparcie rządu nie są oczywiście panaceum na wszystkie problemy stojące przed tunezyjskimi start-upami. Istnieje ryzyko, że ich założyciele będą się nastawiać wyłącznie na zysk, a nie na innowacje. Mają temu zapobiegać komisje rządowe, które zatwierdzają etykietę startową nowego przedsięwzięcia. Z drugiej strony dla większości afrykańskich start-upów biurokracja brak dostępu do kapitału i wysokie podatki stanowią trudną do pokonania barierę. Tunezyjskie start-upy stoją więc przed dużymi wyzwaniami prawnymi, administracyjnymi i inwestycyjnymi.



Podobnie jest choćby w Nigerii. Start-upy nie mogą tam ogłaszać zbiórki pieniędzy za pośrednictwem crowdfundingu, bo nie pozwala na to system prawny. Za to w Rwandzie władze kraju koncentrują się na zmianie podejścia do biznesu, co przełożyło się na zwiększanie liczby start-upów. W Kenii rząd współpracuje z ośrodkami innowacyjnymi i wspiera przedsiębiorców; zapewnia finansowanie, wprowadza nowe przepisy poprawiające technologię cyfrową.

Najlepsi dla raczkujących

Afrykańskie korporacje potrzebują dostępu do najnowocześniejszych technologii i najlepszej praktyki organizacyjnej. Inaczej nie sprostają globalnej konkurencji. Ich źródłem mogą być właśnie lokalne, start-upy rozwijające się w trudnych warunkach, optymalizujące własne technologie i dostarczające rozwiązań wielu problemów danego kraju.



Rośnie liczba afrykańskich start-upów. Zainwestowano w nie w 2017 roku o 51 proc. więcej niż w roku 2016 r. Ale wzrost na rynkach afrykańskich jest niski w porównaniu z gospodarkami z innych kontynentów. W zeszłym roku fundusze venture capital zebrane przez afrykańskie start-upy wyniosły 560 mln dol. W tym samym czasie Chiny zgromadziły tych funduszy, używanych na wczesnym etapie rozwoju, 65 mld dol., a Indie 17,6 mld dol.



Jednak to właśnie z Afryki pochodzi jedna z najbardziej znanych firm wspierających raczkujące przedsiębiorstwa. Południowoafrykański Naspers na naspers.com zapewnia: - Jesteśmy najlepszym globalnym partnerem założycieli start-upów. Fundusze pozyskiwane dla afrykańskich, nowych przedsiębiorstw pochodzą spoza kontynentu. Na przykład Cars45 - internetowa platforma odsprzedaży samochodów założona w Nigerii - dostała pieniądze od TPG Growth (fundusz zarządza aktywami o wartości 13,5 mld USD w mediach, technologiach i przemyśle). Flutterwave otrzymało wsparcie od funduszu venture capital Greycroft.



Afrykańskie korporacje tworzą już działy innowacji, które na stałe współpracują z nowo powstającymi firmami. Teraz stoją przed koniecznością otwarcia się na współpracę pomiędzy firmami z branży usług finansowych, ubezpieczeń i handlu detalicznego; także ze spółkami telekomunikacyjnymi - afrykańskie sieci mobilne należą do najszybciej rozwijających się na świecie.



