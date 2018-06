UE i Australia rozpoczynają rozmowy o wolnym handlu

Unia Europejska i Australia oficjalnie zainaugurowały w poniedziałek negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu. KE poinformowała, że pierwsza tura rozmów wystartuje 2 lipca. W tym tygodniu "28" ma też rozpocząć rokowania w tej samej sprawie z Nową Zelandią.

Oficjalna ceremonia rozpoczęcia negocjacji z udziałem komisarz UE ds. handlu Cecilii Malmstroem, premiera Australii Malcolma Turnbulla i ministra ds. handlu tego kraju Stevena Ciobo odbyła się w Canberze.

Rokowania startują w mniej niż miesiąc po otrzymaniu przez KE zielonego światła od państw członkowskich do rozmów.

Rada UE przyjęła decyzję upoważniającą do rozpoczęcia negocjacji 22 maja.

- Obie strony będą pracowały w celu usunięcia barier w handlu towarami i usługami oraz stworzenia możliwości dla małych i dużych przedsiębiorstw. Nasi negocjatorzy zadbają o to, by nowe zasady były ambitne i zgodne z innymi porozumieniami handlowymi UE, przyczyniając się do kształtowania globalnych standardów w handlu - podkreślił rzecznik KE Margaritis Schinas



Australia jest jedną z najszybciej rosnących rozwiniętych gospodarek świata. Według OECD dynamika jej wzrostu ma w tym roku wynieść około 3 procent. Choć zamieszkany przez ok. 24 mln osób kraj może wydawać się egzotyczny, to z punktu widzenia współpracy gospodarczej nie jest on bez znaczenia.



Australia należy do najbogatszych krajów świata, biorąc pod uwagę PKB na głowę mieszkańca. W rankingu Banku Światowego kraj ten był na 14. miejscu jeśli chodzi o wielkość gospodarki, biorąc pod uwagę nominalne PKB.



Australia wynegocjowała niedawno z 10 innymi państwami w regionie Pacyfiku porozumienie o partnerstwie transpacyficznym (CPTPP). Przyszła umowa między UE a Australią ma umożliwić europejskim przedsiębiorstwom konkurowanie na równych warunkach z przedsiębiorstwami z państw, z którymi Australia ma już umowy handlowe.



UE patrzy na negocjacje z tym krajem jednak w szerszym kontekście. Ma to być kolejny przykład na to, że globalny wolny handel wbrew polityce USA nie jest w odwrocie, a wciąż się rozwija.



- Z niecierpliwością oczekuję momentu, kiedy Australia dołączy do grona naszych partnerów handlowych wyznających podobne wartości. Szczególnym optymizmem napawa fakt, że Australia podziela nasze zaangażowanie na rzecz pozytywnego programu w sprawie handlu, a także przekonanie, że dobre umowy handlowe przynoszą korzyści obu stronom - podkreśliła w komunikacie komisarz Malmstroem.



UE jest już drugim największym partnerem handlowym Australii. Wzajemny handel towarami ciągle rośnie w ostatnich latach. W ubiegłym roku osiągnął niemal 48 mld dolarów. Główna część eksportu z UE do Australii to sprzęt transportowy, maszyny i urządzenia, chemikalia, żywność i usługi. Wartość handlu usługami wynosi około 28 mld dolarów rocznie.



Według KE porozumienie mogłoby zwiększyć handel towarami między obu partnerami o ponad jedną trzecią. Usunięcie barier miałoby z kolei pomóc zwłaszcza mniejszym firmom, których nie stać na wynajmowanie konsultantów pomagających im w wypełnianiu dokumentów koniecznych do eksportu.



Później w tym tygodniu komisarz Malmstroem ma zainaugurować rozmowy na temat umowy o wolnym handlu z Nową Zelandią.

Australia Przelicz walutę

dolar (AUD)

2,757 złoty (PLN) 0,643 EUR, 0,745 USD