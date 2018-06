UE i Nowa Zelandia negocjują umowę o wolnym handlu

Komisja Europejska i Nowa Zelandia oficjalnie rozpoczęły w czwartek rozmowy na temat umowy o wolnym handlu. W efekcie negocjacji mają zostać zniesione bariery w handlu towarami i usługami.

Do oficjalnego rozpoczęcia rozmów doszło w czwartek w stolicy Nowej Zelandii, Wellingtonie, z udziałem komisarz do spraw handlu Cecilii Malmstroem oraz ministra handlu Nowej Zelandii Davida Parkera.

Rozmowy mają też doprowadzić do opracowania zasad, które "ułatwią handel i sprawią, że będzie on bardziej zrównoważony".

Wartość dwustronnego handlu towarami między UE a Nową Zelandią wyniosła w ubiegłym roku 8,7 mld euro.

- Możemy zawrzeć korzystną dla obu stron umowę, która przyniesie korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i obywatelom. Umowy handlowe dotyczą możliwości gospodarczych, ale oznaczają również zacieśnianie stosunków z naszymi najbliższymi sojusznikami. Wiemy, że Nowa Zelandia jest naszym partnerem, który wyznaje te same podstawowe wartości, co my - powiedziała Malmstroem.



W dniach 16-20 lipca odbędzie się w Brukseli pierwsza oficjalna runda rozmów między zespołami negocjatorów obu stron.



W czasie wizyty w Nowej Zelandii komisarz Malmstroem spotyka się z ministrami ds. przemysłów surowcowych i zmiany klimatu, jak również z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, świata akademickiego oraz biznesu.



Ponadto wartość wymiany w sektorze usług wyniosła w 2016 r. 4,4 mld euro. UE jest trzecim największym partnerem handlowym Nowej Zelandii, a porozumienie mogłoby zwiększyć handel towarami o prawie 50 proc.



Nowa Zelandia jest jedną z najszybciej rosnących rozwiniętych gospodarek. Wynegocjowała ona niedawno z 10 innymi państwami w regionie Pacyfiku porozumienie o partnerstwie transpacyficznym (CPTPP).



Umowa między UE i Nową Zelandią ma zagwarantować, że przedsiębiorstwa europejskie będą konkurować na równych warunkach z przedsiębiorstwami z państw, z którymi Nowa Zelandia posiada już umowy handlowe.



18 czerwca UE i Australia rozpoczęły negocjacje na temat umowy o wolnym handlu. Niedawno ukończone zostały negocjacje z Meksykiem, sfinalizowano porozumienia z Japonią i Singapurem, a we wrześniu ubiegłego roku weszła w życie umowa między UE a Kanadą.

