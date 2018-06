Układ między Donaldem Trumpem i Kim Dzong Unem ma drugie dno. "Coraz więcej się o tym mówi"

Pierwiastki ziem rzadkich powodem zbliżenia USA i Korei Północnej? W analizach szczytu Donalda Trumpa i Kim Dzong Una, do którego doszło 12 czerwca w Singapurze, coraz częściej pojawia się informacja o złożach pierwiastków ziem rzadkich jako jednym z powodów nagłego ocieplenia stosunków między Waszyngtonem a Pjongjangiem. Ale także szerzej - może to być szukanie szansy na otwarcie się Korei na współpracę gospodarczą.

Pierwiastki ziem rzadkich zyskały na znaczeniu wraz z rozwojem nowoczesnych technologii.

Chiny, mające 35 procent światowych złóż pierwiastków ziem rzadkich, prowadzą politykę monopolistyczną na światowych rynkach handlu nimi.

Niedawno nowe złoże, o wielkości co najmniej 20 mln ton i wartości szacowanej na 6 bln dolarów, odkryto także 150 km na północny zachód od Pjongjangu.

Chodzi o 15 pierwiastków z grupy lantanowców oraz dwa dodatkowe (skand i itr) z tzw. grupy metali przejściowych.

Pierwsze z nich odkryto na przełomie XVIII i XIX wieku, gdy jeszcze Dymitr Mendelejew nie opracował klasyfikacji, którą posługujemy się do dziś. Pierwiastki ziem rzadkich zyskały jednak na znaczeniu dopiero z rozwojem nowoczesnych technologii. Korzysta się z nich do produkcji wyrobów elektronicznych, ogniw paliwowych oraz w przemysłach motoryzacyjnym i zbrojeniowym.



Najbardziej znane z ich produkcji są Chiny, mające 35 procent światowych złóż. Ich wielkość szacowana jest na 55 mln ton. Dzięki tak szczęśliwemu rozmieszczeniu surowców, Chiny były w stanie prowadzić politykę monopolistyczną na światowych rynkach handlu nimi. Bez lantanowców nie ma nowoczesnej technologii, a bez nowoczesnej technologii - nie można liczyć się na międzynarodowej arenie gospodarczej.



Strategia Chin była bardzo prosta, najpierw sprzedawano surowce całemu światu po cenach dumpingowych. Następnie, gdy pozbyto się konkurencji, ograniczono eksport pierwiastków ziem rzadkich, a to z kolei windowało ich ceny na światowym rynku oraz zmuszało pozostałe kraje do kupowania chińskich produktów zawierających te surowce.

Nowe odkrycia W kwietniu br. japońscy naukowcy potwierdzili swoje przypuszczenia z 2011 roku, ogłaszając odkrycie złóż pierwiastków ziem rzadkich o wielkości ok. 16 mln ton. Surowce znajdują się w pobliżu wyspy Minami Tori, w odległości ok. 1850 km na południowy wschód od Tokio.



Złoża te leżą w obrębie japońskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, dlatego nie wchodzi w grę spór terytorialny o nie. Ale choć potencjał nowego złoża został określony jako "bliski niewyczerpalnemu", jednak to wciąż Chiny są w stanie dyktować światowe ceny ze względu na system zarządzania i przetwarzania pierwiastków, który dopracowały w ostatnich latach.



Niedawno nowe złoże, o wielkości co najmniej 20 mln ton i wartości szacowanej na 6 bln dolarów, odkryto także 150 km na północny zachód od Pjongjangu. Jeżeli doniesienia się potwierdzą, Kim Dzong Un zyskiwałby niebagatelny argument w negocjacjach z Zachodem oraz z dawnymi sojusznikami - Chinami i Rosją.



Nowe złoża tungstenu, cyrkonu, tytanu, hafnu czy renu mogłyby okazać się kluczowe do produkcji broni atomowej, nowych systemów rakietowych i przydawać się każdej ze stron geopolitycznego równania sięgającego od Moskwy po Waszyngton.



Bez niedawnego nawiązania rozmów między Waszyngtonem a Pjongjangiem nowe złoże w Korei Północnej byłoby automatycznie w orbicie Pekinu i chińskiej gospodarki. Mianowany niedawno sekretarz stanu USA, Mike Pompeo podkreślał wagę pierwiastków ziem rzadkich jako jednego z narzędzi do kontrolowania światowego przemysłu nowych technologii. Jeszcze jako szef CIA Pompeo poruszał tę sprawę przed senacką komisją w maju 2017 roku, mówiąc o poważnym powodzie do niepokoju, iż te surowce znajdują się poza amerykańską kontrolą.

Koreańskie Doi Moi? Jeżeli Korea Północna na stałe zagości wśród państw otwartych na ekonomiczne reformy i porzuci dotychczasową wojenną retorykę, istnieje duża szansa, że wiele państw będzie zainteresowanych inwestowaniem na jej terenie.



Rosyjski Gazprom już został poproszony przez Koreę Południową o przygotowanie projektu gazociągu łączącego Seul z krajami Europy, bezpośrednio przez północnego sąsiada. Obecnie inwestycje zagraniczne w Korei Północnej oceniane są na 93 mln dolarów (dane za 2016 r.), podczas gdy Południe przyciąga je na poziomie 12 mld dolarów.



Jedno z głównych pytań stojących przed Koreą Północną dotyczy także modelu rozwoju gospodarki. Światowe media koncentrowały się przed szczytem w Singapurze na porównaniach dotyczących samego rozbrojenia Korei Północnej z broni atomowej. Rozważano, czy odbędzie się to jak w Libii, Pakistanie, Ukrainie, Kazachstanie czy RPA.



Jednak równie ważną sprawą będzie kwestia modelu otwarcia gospodarki, na jaki zdecyduje się obecny reżim. Pjongjang będzie z pewnością chciał wzorować się na sprawdzonych dotychczas modelach z krajów socjalistycznych jak: wietnamskiego Doi Moi (dosł. rekonstrukcja) z 1986 roku, czy chińskiego Gaige Kaifang (dosł. reforma i otwarcie) przewodniczącego Deng Xiaopinga, obchodzącego w br. czterdziestolecie. Ale zarazem Kim Dzong Un po wizycie w Singapurze stwierdził, iż podoba mu się tamtejsze podejście i że z pewnością jego rząd będzie studiował jego warunki.



O poszukiwaniu modelu ekonomicznego otwarcia świadczy także udział premiera Korei Północnej, Pak Pong-ju w wizycie w Chinach, którą Kim złożył po singapurskim szczycie. Premier Pak jest politykiem mało znanym w światowych mediach, jednak uważa się go za gospodarczego innowatora i autora pakietu reform z 2003 roku, które wówczas uznano za zbyt kontrowersyjne wobec północnokoreańskiej linii politycznej. Pak Pong-ju chciał decentralizacji planowanej przez reżim gospodarki, promocji przedsiębiorczości oraz wzmocnienia potencjału gospodarstw domowych.

Biznes popycha politykę Podczas szczytu w Singapurze Donald Trump pokazał Kim Dzong Unowi film o tym, jak mogą wyglądać północnokoreańskie wybrzeża, gdy kraj otworzy się na współpracę z USA. Amerykański prezydent mówił jak biznesmen, a nie mąż stanu, natomiast media porównywały jego argumenty do haseł agenta nieruchomości.



Trump przekonywał Kima, by z plaż jego kraju zniknęła ciężka artyleria i by zamiast wojskowych manewrów te piękne tereny zapełniły się apartamentowcami. Na filmie wykorzystano fragmenty luksusowych rezydencji z Miami Beach. Projekcja szła w parze z planami Kima, który chce przyciągnąć turystów do budowanych ośrodków sportów zimowych w Mansudae i kasyn w Wonsan. Jest zatem szansa, że rozmowy o denuklearyzacji zamienią się w biznesowe negocjacje dwóch przywódców, ukierunkowanych na zarabianie pieniędzy.



Ekonomiści twierdzą, że Korea Północna znajduje się w podobnym miejscu, które w latach 80. ubiegłego wieku zajmowały Chiny. Choć nie ma w nim jeszcze ani giełdy, ani publicznie notowanych spółek, jest niebagatelna, 17-mln siła robocza zdolna wypracować wzrost gospodarczy nie tylko dla własnego kraju, ale także w sąsiednich Chinach czy Korei Południowej. Oba te kraje, jak również od długiego czasu Japonia, zmagają się z coraz szybszym starzeniem społeczeństw i spadkiem produktywności.



Seul nie może się doczekać profitów czekających na wszystkich, gdy tylko granica na 38. równoleżniku dzieląca obie Koree zostanie usunięta z mapy. Ze 101 południowokoreańskich firm, które prowadziły interesy w ośrodku Kaesong na Północy, aż 96 proc. chce wrócić do współpracy z sąsiadem. Kaesong został zamknięty przed dwoma laty po kolejnej próbie atomowej reżimu.

