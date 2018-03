USA nałożyły nowe sankcje. Ofiarą jest Korea Północna

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Koreę Północną w reakcji na zabójstwo przyrodniego brata przywódcy państwa Kim Dzong Una. Jednocześnie Korea Południowa oświadczyła, że nie planuje łagodzenia sankcji nałożonych na Pjongjang.

Wcześniej amerykański Departament Stanu poinformował, że Kim Dzong Nam został zabity na polecenie władz północnokoreańskich. Brata Kim Dzong Una zamordowano 13 lutego 2017 roku na lotnisku w stolicy Malezji Kuala Lumpur za pomocą silnie trującego gazu bojowego VX.

Ponieważ Korea Północna jest już objęta ostrymi sankcjami ze strony USA i ONZ, wtorkowa decyzja o kolejnych ograniczeniach jest właściwie symboliczna - podkreślają agencje. Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert poinformowała, że nowe sankcje obowiązują od 5 marca.



Kim Dzong Nam żył na uchodźstwie w należącym do Chin Makau; krytykował reżim północnokoreański i jego przywódcę. Choć nie pretendował do władzy, jako najstarszy syn poprzedniego przywódcy kraju Kim Dzong Ila mógł być uznawany za potencjalne zagrożenie.



AFP zaznacza, że ogłoszenie nowych sankcji i obarczenie Korei Północnej winą za zabójstwo Kim Dzong Nama nastąpiło w dniu, gdy po dwudniowych rozmowach z przedstawicielami północnokoreańskiego reżimu, w tym z Kim Dzong Unem, delegacja Korei Południowej poinformowała, że reżim wyraził wolę przeprowadzenia "szczerych rozmów" z USA na temat sposobów denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego i normalizacji dwustronnych stosunków.



Obie Koree uzgodniły również, że pod koniec kwietnia odbędzie się pierwszy od ponad 10 lat szczyt przywódców tych państw.



Strona północnokoreańska - według relacji szefa delegacji z Seulu Czunga Uj Jonga - zapewniła ponadto, że w czasie trwania rozmów z USA nie byłoby ze strony Pjongjangu żadnych prowokacji militarnych, testów broni nuklearnej czy pocisków balistycznych. "Dodatkowo Północ obiecała, że nie użyje nie tylko broni nuklearnej, ale również broni konwencjonalnej przeciw Południu" - poinformował Czung.



W środę (7 marca) prezydent Korei Południowej Mun Dze In oświadczył, że w związku z planowanym szczytem nie zamierza łagodzić sankcji nałożonych na Koreę Północną.

