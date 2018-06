Wietnam zwiększa kontrolę nad firmami technologicznymi

Komunistyczne władze Wietnamu zatwierdziły 12 czerwca prawo, którego celem jest zwiększenie krajowej kontroli nad światowymi firmami technologicznymi. Decyzja Hanoi może mieć negatywne skutki dla gospodarki i przyczynić się do dalszego rozwoju cenzury - ocenia agencja Reutera.

W myśl nowego prawa Facebook, Google i inne światowe firmy technologiczne będą zobowiązane do przechowywania "istotnych" i "ważnych" informacji na temat użytkowników na serwerach zlokalizowanych w Wietnamie, nie zaś poza granicami kraju.

Podczas obrad Zgromadzenia Narodowego za ustawą opowiedziało się 91 proc. parlamentarzystów. Głosowanie odbyło się dwa dni po debacie na temat innego kontrowersyjnego prawa, która wywołała w niektórych częściach kraju gwałtowne protesty. Dotyczyła ona planów utworzenia specjalnych stref ekonomicznych dla zagranicznych inwestorów, co wiązałoby się ze wzrostem nastrojów antychińskich. Niektórzy sprzeciwiali się też regulacjom dot. cyberbezpieczeństwa; według aktywistów i ekspertów z dziedziny praw człowieka, wietnamskie legislacje w tej sferze mogą przyczynić się do wzrostu krajowych problemów ekonomicznych i usztywnienia działania cenzury.



Dzisiejsze głosowanie przebiegło przy zwiększonych środkach bezpieczeństwa. Siedziba Zgromadzenia Narodowego w Hanoi została odgrodzona przez policję betonowymi barierami w obawie przed kolejnymi protestami. Jak informuje Reuters, nie wiadomo dokładnie, kiedy ustanowione we wtorek prawo wejdzie w życie.



Według organizacji Amnesty International nowe prawo to "niszczycielski cios" dla wolności słowa i przekonań, który pozwoli komunistycznym władzom Wietnamu na zmuszenie firm technologicznych do udostępniania danych na temat użytkowników i zastosowanie cenzury wypowiedzi w internecie.

