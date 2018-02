Wspólne kazachsko-chińskie projekty na wiele miliardów USD

Kazachski minister ds. inwestycji i rozwoju Żenis Kasymbek poinformował w środę w Astanie, że inwestycje Chin i Kazachstanu w 51 wspólnych projektów przemysłowych przekroczyły wartość 27 mld dolarów.

- W tym roku planujemy uruchomienie sześciu kazachsko-chińskich projektów wartych 363 mln dolarów. Łączna liczna projektów to 51, a są one warte ponad 27 mld dolarów - powiedział Kasymbek.

Główne pola współpracy to ropa naftowa i gaz, przemysł chemiczny, energetyka, górnictwo, metalurgia, rolnictwo i przemysł maszynowy.



Kasymbek podkreślił, że jego resort aktywnie zabiega o przyciąganie do kraju inwestycji i wkrótce wprowadzi markę inwestycyjną dla Kazachstanu.



Jak wyjaśnił, powołana zostanie specjalna rada, która zajmie się koordynacją działań mających na celu wdrożenie krajowej polityki innowacyjnej.



Ministerstwo planuje także "wielkie międzynarodowe forum inwestycyjne w maju w Astanie, które zwiększy możliwości przyciągania inwestycji do kraju".



Według ministerstwa, w 2017 roku eksport z Kazachstanu wzrósł o 321 proc. i przekroczył wartość 43 mld dolarów.