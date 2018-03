Wspólny rynek lekarstw EAUG na razie na papierze

W maju 2017 roku na terytorium Euroazjatyckiej Unii Ekonomicznej (EAUG) obejmującej Armenię, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Rosję formalnie rozpoczął funkcjonowanie wspólny rynek lekarstw. Zgodnie z założeniami preparaty medyczne zarejestrowane w jednym z państw mogą wejść do obrotu we wszystkich państwach EAUG. W praktyce jednak rynek ten nadal regulują narodowe rozwiązania prawne. W konsekwencji ani konsumenci, ani producenci nie mogą jeszcze korzystać z efektów integracji.

Państwa EAUG są w dużej mierze zależne od importu lekarstw. Pod względem wartości najważniejszym dostawcą leków do EAUG są państwa europejskie (głównie Niemcy).



Powodem jest niewdrożenie przez państwa członkowskie niezbędnych mechanizmów i procedur wspólnotowych. Odkładanie przez państwa EAUG realizacji nałożonych na nie obowiązków jest efektem m.in. silnego lobby przeciwnego wspólnotowemu rynkowi, w tym firm farmaceutycznych obawiających się wzrostu konkurencji na rynku i narodowych regulatorów, których kompetencje mogą zostać ograniczone.

Wdrożenie wspólnego rynku lekarstw oznaczać będzie harmonizację procedur rejestracyjnych. Ponadto firmy farmaceutyczne produkujące w jednym z państw EAUG uzyskają status lokalnego producenta i związane z tym przywileje we wszystkich pozostałych państwach tej organizacji. Ujednolicone zostaną również rekomendacje dotyczące przyjmowania leków i przeciwwskazań. W praktyce uzyskane pozwolenie na dopuszczenie do obrotu preparatu medycznego w jednym z państw EAUG oznaczać będzie zatem uzyskanie akceptacji organów regulacyjnych pozostałych państw unii bez dodatkowych ekspertyz laboratoryjnych, co umożliwi ich sprzedaż w tych państwach.

Narodowi regulatorzy nie śpieszą się

Po ponad 10 miesiącach od formalnego wprowadzenia wspólnotowego rynku lekarstw w praktyce nadal funkcjonuje on na zasadach narodowych. Wciąż nie został zakończony proces wzajemnego uznania praktyk klinicznych i procesu produkcji leków pomiędzy państwami EAUG. Kluczowym etapem wdrażania wspólnych zasad ma być uruchomienie wspólnotowego systemu informatycznego, zarówno dla produktów leczniczych, jak i wyrobów medycznych. Jak na razie gotowa jest jedynie jego zintegrowana część, za którą odpowiedzialna była Euroazjatycka Komisja Gospodarcza.

Nadal trwają pracę w poszczególnych państwach EAUG nad narodowymi segmentami tego systemu. Zgodnie z obecnymi zapowiedziami system ma zostać wdrożony do końca pierwszej połowy 2018 roku (wcześniej zapowiadano jego testowanie już na koniec 2017 roku). Przedłużanie się tego procesu jest wynikiem m.in. opieszałości narodowych regulatorów. Formalnie mimo braku systemu informacyjnego państwa członkowskie mogą przyjmować wnioski na rejestracje leków na zasadach wspólnotowych, dotychczas jednak jedynie Kazachstan i Białoruś poinformowały (na początku marca br.) o gotowości do tych czynności.

W kolejnych etapach tworzenia wspólnego rynku leków wszystkie tabletki dopuszczone do obrotu do 2020 roku w EAUG powinny zostać oznakowane (za pomocą kodu QR) i zawierać dane producenta i dostawcy, co ma pomóc zwalczać podróbki. Od stycznia 2021 roku firmy farmaceutyczne mają być zobligowane ponadto do rejestracji swojej produkcji wyłącznie na zasadach wspólnotowych. Natomiast do końca 2025 roku wszystkie lekarstwa zarejestrowane na podstawie narodowych wymogów powinny spełniać normy EAUG.

Rynek wart 17 mld USD

Według firmy analitycznej Quintiles IMS wartość rynku farmaceutycznego EAUG w 2016 roku szacowana była na ponad 17 mld USD, przy czym na rosyjski rynek przypadało 80-85% (w zależności od kursu USD) tej sumy (ponad 14,5 mld USD), kazachstański ok. 7% (1,3 mld USD), białoruski 5% (0,8 mld USD), kirgiski 2%, a na ormiański 1%. Dane pokazują wzrost tego rynku w 2017 roku, przy czym w odróżnieniu od lat poprzednich, sprzedaż zwiększała się przede wszystkim w segmencie leków droższych (w tym importowanych), co wiąże się z poprawą sytuacji ekonomicznej zwłaszcza w Rosji. W FR obserwowaliśmy przy tym wzrost sprzedaży leków generycznych, w 2017 roku ich udział w sprzedaży wynosi obecnie ok. 65%.

Zgodnie z badaniami Quintiles IMS konsekwencją wdrożenia wspólnego rynku lekarstw ma być spadek cen farmaceutyków. Aktualnie istnieją duże różnice w cenach lekarstw między państwami EAUG (w przypadku niektórych produktów nawet 5-10-krotne), przy czym różnice te na rynku detalicznym są znacznie większe niż w segmencie zamówień publicznych. W konsekwencji wartość rynku może się zmniejszyć nawet do ok. 16 mld USD, przy czym największe zmiany dotkną segmentu zamówień publicznych (spadek nawet o 1 mld USD). Największe korzyści z wspólnego rynku powinni uzyskać konsumenci na rynku rosyjskim (76% tej sumy), kazachstańskim (17%) i białoruskim (5%). Głównym czynnikiem wpływającym na spadek cen ma być wzrost importu równoległego.

Rosja stawia na rozwój rodzimej produkcji

Dzięki aktywnym staraniom rządów państw EAUG dotyczącym rozwoju własnej produkcji farmaceutyków, w tym wdrażania polityki substytucji importu, wprowadzania wymogów dotyczących lokalizacji produkcji i oferowania licznych preferencji (subsydiów, zwolnień) dla producentów, w ostatnich latach obserwujemy wzrost rodzimej produkcji farmaceutyków, zwłaszcza w Rosji (w 2012 roku 75% rynku stanowiły importowane leki, wobec ok. 70% w 2017 roku). Według Ministerstwa Zdrowia FR w 2017 roku udział rodzimych leków wysoki był zwłaszcza w segmencie leków onkologicznych (prawie 60%), na gruźlicę (85%) i HIV (72%).

Mimo rosnącej rodzimej produkcji państwa EAUG są jednak nadal w dużej mierze zależne od importu. Jako że importowane leki są znacznie droższe od lokalnych, uzależnienie rynku EAUG jest znacznie wyższe w ujęciu wartościowym niż w przypadku sprzedaży fizycznych ilości opakowań. W przypadku Kazachstanu prawie 90% wartości sprzedanych leków pochodziło z importu, na Białorusi ok. 75%, wobec ok. 70% w Rosji. Pod względem wartości najważniejszym dostawcą leków do EAUG są państwa europejskie (głównie Niemcy), ale także Chiny i Indie.