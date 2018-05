Współpraca gospodarcza Indie-Polska. Rozwiązania w zakresie szans biznesowych

O rozwoju Indii, edukacji, zmianach, które zaszły w ostatnim czasie w tym kraju oraz o warunkach, jakie stworzył rząd indyjski dla zagranicznych inwestorów, w tym tych z Polski, dyskutowano na Forum Współpracy Gospodarczej Indie-Polska podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Dyskusję rozpoczęła Ada Dyndo, kierownik zagranicznego biura handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA w Mumbaju w Indiach, która podkreśliła ogromną rolę przepływu informacji i doświadczenia w działaniach biznesowych.

- Od stycznia tego roku pracujemy na rzecz wspomagania polskich przedsiębiorców w nawiązywaniu współpracy z indyjskim biznesem. Dostarczymy informacji i wsparcia. A informacje w tym wszystkim są kluczowe i tego potrzebujemy w trakcie współpracy z Indiami. Musimy wiedzieć, jaka jest kultura biznesu w Indiach, w jakich sektorach, branżach trzeba działać, co jest ważne dla polskiego biznesu. Obecnie zachęcamy polskie przedsiębiorstwa do zadawania pytań. To jest póki co nasza główna rola. Skupiamy się tutaj na małych i średnich przedsiębiorstwach. Indie to ogromny kraj z PKB powyżej 8 proc., zatem potencjał dla polskich firm jest wielki. Jest szereg branż jak np. medyczna, biotechnologia, przetwórstwo spożywcze, gdzie polskie firmy mogą działać. Mamy „know how", z którego mogą skorzystać polskie firmy - powiedziała Ada Dyndo.Krzysztof Kopytko, I Radca w Departamencie Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych docenił rozwój i możliwości, jakie stworzyły Indie dla zagranicznych inwestorów.- Chciałbym zacząć od swojej pierwszej wizyty w Indiach. To było w styczniu tego roku. Organizowaliśmy wówczas wizytę ministra Tobiszewskiego, który zaprosił na ten wyjazd przedsiębiorców, prezesów dużych prywatnych i państwowych spółek z branży energetycznej i to było istotne, ponieważ po raz pierwszy w Polsce zaczęliśmy tworzyć konsorcjum w tej branży. To samo dzieje się w Indiach. Biuro, którym kieruje pani Ada Dyndo, wcześniej było częścią Ministerstwa Gospodarki i Spraw Zagranicznych. Obecnie rząd zdecydował się stworzyć osobną agencję. Możemy znaleźć wiele wad i zalet. Tak czy inaczej podczas tej prezentacji zastanawiałem się nad indyjskim przedsiębiorcami co by było, gdyby chcieli współpracować z polskimi przedsiębiorcami. Dla nas istotne jest dostarczyć informacje, żeby ludzie mogli znaleźć partnerów do biznesu. Oczywiście mamy ambasadę i konsulaty rozsiane po Indiach, które są aktywne w promowaniu wymiany gospodarczej. Przy ambasadzie działa jednostka do wspierania przedsiębiorców - mówił Krzysztof Kopytko.