Współpraca "trzech rzek" alternatywą dla Nowego Jedwabnego Szlaku?

Nazwa organizacji ACMECS pochodzi od trzech głównych rzek regionu dawnych Indochin. A to Ayeyawady, po polsku Irawadi, C odpowiada za Chao Phraya, polska wersja to Menam, M to wreszcie Mekong, którego nazwa tak samo brzmi po polsku. ECS oznacza Economic Cooperation Strategy, czyli Strategię Współpracy Ekonomicznej. W ramach ACMECS po raz ósmy spotkały się: Tajlandia, Kambodża, Laos, Mjanma i Wietnam. Pierwszy kraj z tej piątki przewodniczy w br. pracom grupy i to właśnie w Bangkoku przyjęto Plan Rozwoju (ACMECS Master Plan) na lata 2019-2023 oraz Bangkocką Deklarację.Podczas szczytu ACMECS generał Prayuth zapowiadał nowy plan grupy jako odpowiedź na szacunki Azjatyckiego Banku Rozwoju, według których region Azji Południowo-Wschodniej potrzebuje co najmniej 15 mld dolarów nowych inwestycji. Sama Kambodża szacuje własne potrzeby na rozwój na pół miliarda dolarów nowych środków rocznie. Zdaniem szefa tajlandzkiej junty taki kapitał jest zbyt wysoki dla któregokolwiek z pojedynczych krajów, dlatego należy wypracować mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego. Pierwsze projekty w ramach inicjatywy mają wystartować w 2019 roku.Od kilkunastu miesięcy w Tajlandii trwają także prace nad wskrzeszeniem pomysłu budowy kanału Kra mającego przecinać Półwysep Malajski prostopadle, skracając tym samym podróż towarów korzystających obecnie z Cieśniny Malakka. Pierwsze plany budowy kanału Kra liczą 200 lat. Dziś koszt jego przekopu jest szacowany na ok. 30 mld dolarów i miałby bazować w przeważającej części na kapitale oferowanym przez Pekin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Dzięki niemu statki oszczędzałyby od dwóch do trzech dni, mając do przepłynięcia mniej o 1200 km i nie musiałyby opływać Singapuru w drodze z albo do chińskich portów.Przewodniczący obradom indochińskiej piątki generał Prayuth Chan-o-cha, lider junty wojskowej sprawującej władzę w Tajlandii od ostatniego przewrotu wojskowego w 2014 roku, przedstawił plan utworzenia finansowej alternatywy dla chińskich funduszy uruchamianych przez Pekin w ramach inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku. Tajlandia zdaniem generała Prayutha przeznaczy początkowy kapitał na start funduszu, który stanowi pierwszą tak poważną koncepcję wspólnego rozwoju w ramach piątki od momentu jej powołania w 2003 roku.Współpraca między państwami Grupy ACMECS ma zgodnie z oficjalnymi komunikatami prasowymi stać się "seamless", czyli pozbawiona przeszkód. Generał Prayuth traktuje te zapewnienia dosłownie i w ramach nowego funduszu chce skupić się na łataniu dziur w infrastrukturze pomiędzy krajami regionu. Partnerstwo ma dotyczyć transportu, cyfrowej infrastruktury oraz sieci energetycznych.Fundusz ACMECS stanowiłby polityczną i – choć w mniejszym stopniu – finansową alternatywę dla chińskiego kapitału. Po ostatnich protestach w Wietnamie przeciwko rządowym planom umożliwienia 99-letniej dzierżawy ziemi w SSE oraz po zapowiedziach nowego premiera Malezji Mahathira Mohamada o rewizji dotychczasowych umów o nowych projektach infrastrukturalnych zawieranych przez poprzednią ekipę z Pekinem, ogłoszenie powstania funduszu jest kolejnym przykładem szukania przez państwa regionu innych rozwiązań niż te proponowane w strategii Chin.Czytaj: Wietnamczycy protestują przeciwko przywilejom dla chińskich firm Chiński kapitał obecny jest w każdym z krajów zarówno ACMECS, jak i wspólnoty ASEAN (poza piątką z Indochin należą do niej także kraje basenu Morza Południowochińskiego: Singapur, Malezja, Indonezja, Brunei i Filipiny). W grudniu ub.r. Pekin rozpoczął budowę połączenia szybkiej kolei z miasta Kunming, stolicy prowincji Junnan, do Bangkoku oraz docelowo do Singapuru. W regionie ma także zostać utworzony mechanizm ekonomicznej współpracy nazywany CIPC - China-Indochina Peninsula Corridor. W styczniu 2018 r. Laos uzyskał pomoc finansową od Chin w wysokości 800 mln dolarów oraz gwarancje kolejnych 615 mln dolarów w ciągu następnych trzech lat. Kambodża w grudniu 2017 r. uzyskała kapitał w wysokości 7 mln dolarów, Chiny przeznaczają 400 mln dolarów na rozwój MŚP w regionie.Co więcej, równolegle od 2015 roku odbywają się spotkania krajów piątki wraz z Chinami w ramach inicjatywy Lancang-Mekong Cooperation Mechanism (LMCM). Mekong po chińsku nazywa się Lancang, Pekin stara się dzięki zaangażowaniu ugruntować swoją pozycję w Indochinach. LMCM jest nieformalną kontynuacją założonej sześć dekad temu komisji zajmującej się regionem Mekongu. Przez dwa pierwsze lata prac LMCM Chiny zaangażowały się w 45 projektów (m.in. centra badawcze, rozbudowa połączeń komunikacyjnych, nadzór nad handlem transgranicznym oraz redukowanie ubóstwa) szacowanych na miliardy dolarów.Mekong to dwunasta pod względem długości rzeka świata. W jej dorzeczu mieszka ok. 60 mln ludzi. Oferuje setki gatunków ryb, stanowiąc trzecie najbardziej zróżnicowane środowisko rzeczne po Amazonce i rzece Kongo. Na samym Mekongu zbudowano już siedem ogromnych zapór wodnych, 20 kolejnych jest w fazie projektów. Niektóre z nich są, jak np. zapora Myitsone na Irawadi, rzeki dwukrotnie krótszej od Mekongu, niechciane przez lokalną społeczność. Chiny oskarżane są także o masowe wybieranie z dna Mekongu piasku wykorzystywanego następnie do prac deweloperskich także zależnych od chińskich firm. Rybacy skarżą się, że pozbawiona stałego dna rzeka zmienia się i staje mniej przewidywalna dla mieszkańców uzależnionych od jej zasobów. Chiny pogłębiają Mekong, by między Wietnamem a Laosem mogły pokonywać go większe jednostki, co także skutkuje ginięciem coraz większej liczby gatunków tamtejszych ryb.Chińskie inwestycje są również jednym z gwarantów stabilności rządu Hun Sena, premiera Kambodży. Jest on obecnie najdłużej sprawującym urząd premierem,w 2017 r. zdelegalizował opozycję w obawie przed jej rosnącą popularnością przed zaplanowanymi na lipiec 2018 r. wyborami. Chińskie media nazywają inwestycje w Indochinach dywersyfikacją rządowych środków, a na wszelką krytykę z Zachodu odpowiadają, iż wynika ona z niezrozumienia chińskiej strategii rozwoju ekonomicznego.Czytaj: najdłużej rządzący premier świata wciąż liczy na wygraną

Łączny PKB pięciu krajów ACMECS w ub.r. wyniósł 760 mld dolarów, Tajlandia odpowiada za 437 mld z tej sumy, Wietnam za 216, Mjanma za 66,7, Kambodża za 22,2, a Laos za 7,1 mld. Skupiają razem 243 mln mieszkańców. Wciąż nie jest znany budżet, jakim fundusz grupy będzie dysponował. Tajlandia zapowiedziała jedynie wkład w wysokości setek milionów dolarów. Inicjatywa jest jednak oceniana jako próba szukania awaryjnego wyjścia finansowania, które byłoby w stanie zastąpić dotychczas wszechobecny w regionie chiński kapitał. Chińskie inwestycje spotykają się coraz częściej z krytyką lokalnych społeczności oraz ekspertów, którzy ostrzegają, iż za pieniędzmi Nowego Jedwabnego Szlaku może iść nadmierne zadłużanie się u Chin.