Zhou Xiaochuan apeluje o przyśpieszenie reform w Chinach

Reformy Chin związane z otwieraniem rynku i liberalizacją finansów powinny przebiegać szybciej wraz z zacieśnieniem nadzoru finansowego - stwierdził szef chińskiego banku centralnego Zhou Xiaochuan w kuluarach sesji parlamentu Chin w Pekinie.

Kryptowaluty są zbyt ryzykowne

Konferencja prasowa była prawdopodobnie ostatnim publicznym wystąpieniem 70-letniego Zhou jako prezesa Ludowego Banku Chin. Zhou rządził tą instytucją przez ostatnie 15 lat i uchodzi za jednego z głównych architektów postępującej liberalizacji chińskich finansów.Chiny "mogłyby być odważniejsze w otwieraniu się" na świat - ocenił Zhou i dodał, że otwarciu sprzyja internacjonalizacja chińskiego juana. LBCh będzie odgrywał większą rolę w nadzorze finansowym - zapowiedział.Zhou ocenił, że odejście od poszukiwania jak najszybszego wzrostu na rzecz "wzrostu wysokiej jakości" zmniejszy zależność chińskiego rozwoju gospodarczego od kredytów. "Dążąc do rozwoju skupionego na jakości, będziemy mniej uzależnieni od modelu wzrostu opartego na pożyczkach" - mówił prezes LBCh.Opanowanie ryzyka finansowego i rosnącego zadłużenia, szczególnie wśród rządów lokalnych i państwowych przedsiębiorstw, zostało uznane za jedną z "trzech kluczowych bitew" toczonych przez chińskie władze. Według komentatorów ewentualny kryzys finansowy nie tylko uderzyłby w chińską gospodarkę, ale również podważyłby legitymację władzy Komunistycznej Partii Chin.Zhou odniósł się również do kwestii walut kryptograficznych, których giełdy zostały ubiegłej jesieni zakazane przez władze. Chiński rząd chętnie zaakceptowałby waluty elektroniczne, które "przynosiłyby efektywność, niskie koszty i bezpieczeństwo" i nie byłyby "w bezpośredniej sprzeczności z obecną stabilnością finansową i porządkiem finansowym" - powiedział."Nie chcemy tworzyć produktów spekulacyjnych (…) iluzja wzbogacenia się dnia na dzień nie jest czymś dobrym" - ocenił, dodając, że Bitcoin i inne tego rodzaju waluty zostały uruchomione "zbyt szybko i nieostrożnie" i mają "nieprzewidywalny wpływ" na politykę monetarną.Wcześniej LBCh informował, że prowadzi prace nad "suwerenną walutą cyfrową", której wprowadzenie nie zmieniałoby pozycji banku centralnego i banków komercyjnych w systemie finansowym.Odchodzący ze stanowiska Zhou uznawany jest za orędownika liberalizacji, ale nie ma pewności, czy jego następca będzie kontynuował tę linię. Wśród najczęściej wymienianych kandydatów na to stanowisko są bliski doradca gospodarczy prezydenta Xi Jinpinga Liu He, sekretarz partii w prowincji Hubei Jiang Chaoliang i prezes komisji regulacji bankowej Guo Shuqing.Nowy prezes LBCh zostanie wybrany przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych; głosowanie odbędzie się najprawdopodobniej 19 marca.