Google najcenniejszą marką świata

Autor: PAP/rs

29-05-2018 19:49

Osiem marek, które zakwalifikowały się do pierwszej dziesiątki najcenniejszych marek świata to marki technologiczne albo związane z technologią. Najcenniejszą marką rankingu BrandZTM, obejmującym 100 najcenniejszych marek, to Google. Wyceniono ją na ponad 302 mld dol., co oznacza, że jej wartość w stosunku do 2017 r. wzrosła o 23 proc. - wynika z opublikowanego we wtorek rankingu WPP i Kantar Millward Brown.

Na kolejnym miejscu jest Apple - wart prawie 300,6 mld dol. i wzrostem o 28 proc., Amazon - 207,594 mld dol. i wzrostem o 49 proc.

Całkowita wartość marek w rankingu BrandZ Top 100 odnotowała rekordowy wzrost w wysokości 21 proc., zwiększając wartość marek w rankingu o prawie 750 mld dolarów, teraz jego wartość wynosi 4,4 biliona dolarów.

Trzy najszybciej rosnące marki pochodzą z Chin - marki z tego kraju rosną dwa razy szybciej niż marki amerykańskie.

Dzięki rosnącemu wykorzystaniu technologii opartych na inteligencji i danych - takich jak sztuczna inteligencja (AI) oraz rozszerzona rzeczywistość (AR) - w połączeniu z kreatywnym podejściem marketingowym, wielu markom udało się uzyskać dogłębne zrozumienie klientów, zaoferować im wygodę, spersonalizowane podejście i unikalne doświadczenie z marką.



W bieżącym roku po raz pierwszy marki spoza Stanów Zjednoczonych rosły szybciej niż marki amerykańskie. 14 marek chińskich zakwalifikowało się do rankingu Top 100 w porównaniu tylko do jednej marki (China Mobile), która była obecna w 2006 r. Całkowita wartość Top 10 marek chińskich wzrosła o 47 proc. rok do roku. Wzrost ten jest dwukrotnie większy niż marek amerykańskich (23 proc.). Widac też silny regionalny wzrost w innych częściach świata, między innymi w Indiach i Indonezji. W rankingu BrandZ Top 100 obecnych jest siedem marek azjatyckich (poza markami chińskimi). Ich sumaryczna wartość wzrosła o 14 proc. i osiągnęła 146 mld dolarów. Regionalny bank BCA (na miejscu 99) jest pierwszą marką indonezyjską w rankingu. Inną nową marką w tegorocznym badaniu jest Maruti Suzuki, która zakwalifikowała się do pierwszej dziesiątki marek samochodowych.