Kosmos dla każdego. Czy polski przemysł zarobi na orbicie?

Upowszechnienie nowatorskich rozwiązań technologicznych w ciągu dekady diametralnie zmieniło sytuację przemysłu kosmicznego. Stał się on bardziej egalitarny, ale zarazem otworzył się na nowy obszar działalności - komercyjna eksploracja kosmosu. UE startuje w biznesowym wyścigu na orbitę. Wraz z nią polskie firmy.

Rewolucja

Komercjalizacja

Polska w kosmosie



Wraz z większą dostępnością technologii z jednej strony powstała szansa na współpracę i samodzielne działania nowych firm z krajów, które wcześniej nie mogły włączyć się w badania kosmiczne z powodu bariery wysokich kosztów.Z drugiej strony za sprawą dokonań takich firm jak Space X i BlueOrigin powstaje całkiem nowy rynek turystyki kosmicznej, pojawiły się możliwości pozyskiwania minerałów z przestrzeni okołoziemskiej, a nawet stworzenia kolonii na Marsie.Obecnie satelity wykorzystywane są do celów łączności i telekomunikacji, nawigacji oraz obrazowania Ziemi. Ten ostatni obszar generuje z kolei nową dziedzinę usług "naziemnych" – przetwarzanie ogromnej ilości danych.Od połowy lat 50. minionego wieku świat śledził - niekiedy w napięciu - rozwój przemysłu kosmicznego za sprawą dwóch państw: USA i ówczesnego ZSRR. Z czasem do elitarnego grona dołączało więcej krajów, które potrafiły samodzielnie lub w konsorcjach pokonać kolejne bariery, począwszy od budowy rakiet nośnych, po technologię satelitarną i budowę kosmodromów.Ale jeszcze na przełomie stulecia swoje satelity w kosmosie miało około 40 państw. Obecnie grono to rozszerzyło się na ok. 80 krajów, także Polskę. Stało się to możliwe na skutek zaistnienia dwu istotnych czynników.Po pierwsze w przemyśle zaczęło stosować wysokiej klasy podzespoły mikroelektroniczne i urządzenia mechaniczne, używane także w specjalnościach naziemnych. Po drugie zmniejszono wymiary satelitów, z ważących około tony, do mniejszych, także nanosatelitów (1 do 10 kg) wystrzeliwanych w „wiązkach” tworzących konstelacje.Oba te czynniki istotnie zbiły koszty. Wystrzelenie na orbitę kilograma kosztuje już tylko od 7 do 15 tys. dolarów – to ok. dziesięciokrotna przecena w stosunku do taryfy sprzed 10-20 lat.Swój wkład do tych zmian wnieśli prywatni pionierzy przemysłu kosmicznego. Spółka Space X, należąca do Elona Muska, opracowała konstrukcję rakiet wielokrotnego użytku – Falcon 9. To był kolejny krok, zbijający ceny kosmicznych usług. Sukcesem Muska był udany start rakiety Falcon Heavy. Udowodniła, że Space X potrafi wynieść na orbitę ciężki ładunek i zrobić to taniej niż konkurencja.Bardziej realny stał się pierwszy załogowy na Marsa pierwszej załogi (na zasadach komercyjnych lub na zamówienie NASA).Te działania uzupełnia prywatna firmy BlueOrigin. Założył ją Jeff Bezos, twórca Amazon.com. W przyszłym roku ma odbyć się pierwszy orbitalny lot załogowy z turystami. Bezos forsuje ideę przemysłowej eksploracji Kosmosu. Nie musi udowadniać, że pozyskiwanie energii słonecznej jest tam dużo tańsze niż na Ziemi. Jeden z jego wizjonerskich projektów zakłada, że w przestrzeń okołoziemską będzie wynoszony przemysł energochłonny, uwalniając Ziemię od negatywnych skutków jego działania.Bliższa realizacji wydaje się idea górnictwa kosmicznego, czyli pozyskiwanie minerałów z kosmosu, choć w skali komercyjnej jest to perspektywa (jak się wydaje) ok. 20 lat.Przełomem w rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego było wejście w 2012 roku Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). To ona realizuje m.in. dwa wielkie projekty: Copernicus (obserwacji i obrazowania Ziemi) oraz Galileo (budowa unijnego systemu nawigacji satelitarnej).O ile wcześniej na rynku tylko kilka instytutów badawczych uczestniczyło sporadycznie (jako podwykonawcy produkcji i usług) w projektach kosmicznych realizowanych przez różne koncerny, to członkostwo Polski w ESA otworzyło dostęp do publicznych zleceń.Jest to efekt warunków członkostwa - część naszej składki wpłacanej do agencji wraca do polskich firm w formie zamówień, ponadto mogą one startować w przetargach otwartych.Całkowita nasza opłata do ESA wynosi 30 mln euro rocznie. W formie zamówień „narodowych”, opcjonalnych, w tym roku wróci 10 mln euro. Drugie tyle polskie firmy mogą pozyskać w przetargach otwartych.Ale nie tylko pieniądze są ważne. Istotne jest też to, że polskie, młode firmy z tej branży, mogą korzystać ze wsparcia ekspertów przemysłu kosmicznego. Uczą oni, jak włączyć się w łańcuch dostaw całego rynku europejskiego.Dziś w tym rynku aktywnie uczestniczy ponad 50 polskich firm, a sześć razy więcej ma wpisaną działalność na rzecz przemysłu kosmicznego.Oba segmenty sektora kosmicznego – umieszczania satelitów na orbicie i przetwarzania danych – mają wielkie perspektywy. Według założeń krajowego programu kosmicznego, który od grudnia ub. roku znajduje się w konsultacji, do 2030 r. polska branża może mieć ok. 3-proc. udział w europejskim przemyśle kosmicznym.