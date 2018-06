Polska bateria zmieni rynek rowerów elektrycznych?

Wyprodukowana w Polsce bateria do rowerów elektrycznych pozwala pokonać ponad dwukrotnie większy dystans niż dotychczas. Jej premiera odbędzie się w lipcu podczas prestiżowych targów rowerowych w Niemczech.

Dzięki nowej baterii wyprodukowanej przez firmę BMZ Poland z Gliwic rowery elektryczne mogą zwiększyć zasięg nawet do 200 km.

Atutem produktu jest możliwość jego adaptacji do każdego rodzaju roweru.

bateria nie wymaga również dodatkowego wyświetlacza, bo jej stan jest monitorowany za pomocą specjalnej aplikacji.

Bateria Precursor została wymyślona i wyprodukowana w firmie BMZ Poland z siedzibą w Gliwicach. - Nasza bateria może jeszcze bardziej wzmocnić popularyzację rowerów ze wsparciem elektrycznym. Ten produkt przełamuje wiele barier, które do tej pory ograniczały rozwój e-bików. Jego przewaga polega na łatwej adaptacji do każdego rodzaju roweru - powiedział Zdzisław Madeja z firmy BMZ Poland.

Jak wyjaśnił, do tej pory to rynek rowerowy musiał dostosowywać się do istniejących baterii. Akumulatory występowały w określonych parametrach, dlatego trzeba było adaptować do nich ramę roweru. Teraz to bateria będzie się zmieniać w odpowiedzi na potrzeby projektantów rowerowych, którzy mogą brać czynny udział w tworzeniu jej obudowy. Zostanie ona dopasowana do ich wymagań, stając się integralnym elementem całego projektu.

Bateria Precursor daje też możliwość sterowania oraz monitorowania jej stanu za pomocą specjalnej aplikacji, bez konieczności użycia dodatkowego wyświetlacza. Na każdym poziomie ładowania można sprawdzić przybliżony zasięg, który może teraz wynieść nawet 200 km, oraz poprawność przechowywania baterii. Aplikacja przypomni również o konieczności skorzystania z serwisu. Za sprawą wykorzystania ogniw bateria ma o blisko 40 proc. większą pojemność niż standardowe akumulatory.

Rowery elektryczne stanowią 1 proc. sektora rowerowego w Polsce, zainteresowanie takimi pojazdami jednak rośnie. W 2016 r. Polacy kupili 10 tys. takich pojazdów. Dynamika wzrostu rynku w Polsce jest znacznie wyższa od globalnej średniej, która - według analiz PMR Consulting & Research - do 2025 r. ma wynieść nieco ponad 6 proc. rocznie. Wartość rynku rowerowego w Polsce szacowana jest na ponad miliard złotych. Nasz kraj jest czwartym co do wielkości producentem rowerów w Europie.

Grupa BMZ to dostawca inteligentnych systemów zasilania i magazynowania energii opartych o technologię litowo-jonową. Znaczącą rolę w grupie pełni BMZ Poland z Gliwic. Polska filia rozwija się dynamicznie od 2010 r. i obecnie zatrudnia ponad 800 pracowników. Firma dostarcza baterie do elektronarzędzi, narzędzi ogrodniczych, autobusów elektrycznych, rowerów oraz skuterów elektrycznych, aplikacji medycznych i wielu innych produktów. BMZ Poland nie tylko produkuje baterie, ale też je projektuje i rozwija w dziale badań i rozwoju.

Grupa BMZ ma biura i fabryki w Niemczech, Chinach, USA, Francji, Polsce oraz w Japonii. Fabryki baterii w Gliwicach oraz w Karlstein są jednymi z najnowocześniejszych w Europie.